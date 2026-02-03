Μακρόν: Έβγαλε τα γυαλιά ηλίου και επισκέφθηκε φάρμα με αγελάδες
Το μάτι που Γάλλου προέδρου παρουσίασε βελτίωση
Τις προηγούμενες εβδομάδες διεθνή ΜΜΕ αλλά και παγκόσμιοι ηγέτες ασχολήθηκαν με τα γυαλιά τύπου Aviator με τα οποία εμφανιζόταν δημόσια ο Γάλλος πρόεδρος. Μετά την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός με τα ασημί Aviator ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον… τρόλαραν άγρια.
Σήμερα ο Μακρόν εμφανίστηκε χωρίς τα εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου σε επίσκεψη σε μεγάλη φάρμα με αγελάδες. Φαίνεται ότι λύθηκε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο μάτι του.
Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ένα αγγείο έσπασε μέσα στο μάτι του Γάλλου προέδρου κι αν και η κατάσταση αυτή δεν είναι επικίνδυνη προκαλεί ένα έντονο κόκκινο χρώμα στο μάτι το οποίο υποχωρεί μετά από μερικές εβδομάδες.
Ο Γάλλος πρόεδρος, που εμφανίστηκε ευδιάθετος και χαμογελαστός στη φάρμα, ήθελε να διαβεβαιώσει τους Γάλλους αγρότες ότι βρίσκεται στο πλευρό τους.
Μετά την συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur και με τις χαμηλές τιμές στο γάλα ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας της Γαλλίας «βράζει».
Μάλιστα συνομίλησε με αγρότες και ένας από αυτούς του παραπονέθηκε για τις χαμηλές τιμές στις οποίες αγοράζουν το γάλα οι Γάλλοι βιομήχανοι.