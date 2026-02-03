Μακρόν: Έβγαλε τα γυαλιά ηλίου και επισκέφθηκε φάρμα με αγελάδες

Τις προηγούμενες εβδομάδες διεθνή ΜΜΕ αλλά και παγκόσμιοι ηγέτες ασχολήθηκαν με τα γυαλιά τύπου Aviator με τα οποία εμφανιζόταν δημόσια ο Γάλλος πρόεδρος. Μετά την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός με τα ασημί Aviator ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον… τρόλαραν άγρια.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός / AP

Σήμερα ο Μακρόν εμφανίστηκε χωρίς τα εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου σε επίσκεψη σε μεγάλη φάρμα με αγελάδες. Φαίνεται ότι λύθηκε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο μάτι του.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ένα αγγείο έσπασε μέσα στο μάτι του Γάλλου προέδρου κι αν και η κατάσταση αυτή δεν είναι επικίνδυνη προκαλεί ένα έντονο κόκκινο χρώμα στο μάτι το οποίο υποχωρεί μετά από μερικές εβδομάδες.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που εμφανίστηκε ευδιάθετος και χαμογελαστός στη φάρμα, ήθελε να διαβεβαιώσει τους Γάλλους αγρότες ότι βρίσκεται στο πλευρό τους.

Μετά την συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur και με τις χαμηλές τιμές στο γάλα ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας της Γαλλίας «βράζει».

Ο Μακρόν στη επίσκεψη του σε γαλλική φάρμα. 3 Φεβρουαρίου 2026 ΑΡ

Μάλιστα συνομίλησε με αγρότες και ένας από αυτούς του παραπονέθηκε για τις χαμηλές τιμές στις οποίες αγοράζουν το γάλα οι Γάλλοι βιομήχανοι.

