Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες από επίθεση drone στη Ζαπορίζια

Ένας νεαρός και ένα κορίτσι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

Γιάννης Φιλιππάκος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες από επίθεση drone στη Ζαπορίζια
Πλήγμα ρωσικού drone στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, στοίχισε τη ζωή σε δυο νεαρούς και τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές το βράδυ της Τρίτης.

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ένα αγόρι 18 ετών και νεαρό κορίτσι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων απεικονίζει δύο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος.

«Ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη», συμπλήρωσε ο Φεντόροφ.

Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες -οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ και η Χερσώνα- που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, οκτώ μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από το ξέσπασμα του πολέμου.

