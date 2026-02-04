ΗΠΑ: Ισόβια στον 56χρονο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

Κρίθηκε ένοχος για πέντε κατηγορίες και του επιβλήθηκε η μέγιστη δυνατή ποινή

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος σε εκδήλωση για την ανακοίνωση νέων δασμών στο Rose Garden του Λευκού Οίκου (Απρίλιος 2025)

AP/Evan Vucci
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα ο Ράιαν Ράουθ, ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Ο 59χρονος Ράουθ κρίθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο από δικαστήριο της Φλόριντας για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της απόπειρας δολοφονίας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Η δικαστής του επέβαλε τη μέγιστη δυνατή ποινή, όπως ζητούσαν οι εισαγγελικές αρχές.

«Η λογική ποινή σε αυτήν την υπόθεση είναι τα ισόβια», είπε η δικαστής Αϊλίν Κάνον, εξηγώντας ότι θέλει να προστατεύσει τους πολίτες από «οποιοδήποτε μελλοντικό έγκλημα» του Ράιαν Ράουθ.

Όταν ολοκληρώθηκε η δίκη του σε αυτό το ομοσπονδιακό δικαστήριο, προτού να ανακοινωθεί η ετυμηγορία, ο Ράουθ είχε επιχειρήσει να αυτοτραυματιστεί με ένα στιλό, αλλά οι παριστάμενοι παρενέβησαν και τον εμπόδισαν. Είχε δηλώσει αθώος και αφού απέλυσε τους δικηγόρους του ανέλαβε μόνος του να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υποστήριζε ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να τραυματίσει τον Τραμπ ή οποιονδήποτε άλλον.

Trump Shooting Attempt

Στην φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μάρτιν, στη Φλόριντα, αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον Ράιαν Ρουθ, τον άνδρα που καταδικάσθηκε για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Martin County Sheriffνs Office

Μολονότι δεν είχε καμία νομική εμπειρία, η δικαστής Κάνον, την οποία είχε διορίσει ο Τραμπ, του επέτρεψε να αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή του. Κατά τη δαιδαλώδη εναρκτήρια αγόρευσή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προέλευση του ανθρώπινου είδους και τον αποικισμό της Δύσης, μέχρι που η δικαστής τον διέκοψε, προειδοποιώντας τον ότι δεν θα ανεχθεί να γελοιοποιεί το δικαστήριο. Είχε ζητήσει επίσης να τον ανταλλάξουν με «πολιτικούς κρατούμενους στο εξωτερικό».

Ο Ράιαν Ράουθ συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν την προστασία υψηλόβαθμων Αμερικανών πολιτικών. Τον είχαν εντοπίσει να κρύβεται στους θάμνους, κοντά στο γήπεδο γκολφ Trump International Golf Club του Γουέστ Παλμ Μπιτς όπου έπαιζε εκείνη την ώρα ο Τραμπ. Ο Ράουθ έφυγε από το σημείο, αλλά άφησε πίσω του ένα τουφέκι.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ράουθ έφτασε στη νότια Φλόριντα από τη Χαβάη περίπου έναν μήνα πριν από το συμβάν και παρακολουθούσε τις κινήσεις και το πρόγραμμα του Τραμπ. Είχε έξι κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποίησε ψεύτικα ονόματα για να κρύψει την ταυτότητά του ενώ την ημέρα της απόπειρας έμεινε κρυμμένος στους θάμνους επί περίπου 10 ώρες.

Αυτή ήταν η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου μέσα σε δύο μήνες, κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές του 2024. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους γλίτωσε μόνο με ένα τραύμα στο αυτί όταν ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας. Ο Κρουκς σκοτώθηκε επί τόπου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

