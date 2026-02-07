Ρωσία: Νεκρός βρέθηκε ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης Σεργκέι Τρόπιν

Ένας ακόμα ύποπτος θάνατος υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου προστίθεται στη μακρά λίστα των αδιευκρίνιστων περιστατικών που λαμβάνουν χώρα στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης, Σεργκέι Τρόπιν, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα, εντείνοντας τις ερωτήσεις γύρω από τις συνθήκες που περιβάλλουν αυτούς τους θανάτους.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι ο Σεργκέι Τρόπιν, ο οποίος υπηρέτησε ως υφυπουργός Δικαιοσύνης κατά την περίοδο 1996-1997, βρέθηκε νεκρός μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού του στη Μόσχα. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, ο θάνατός του προήλθε από πνιγμό, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας στο σημείο.

Russia's former deputy Minister of Justice, Sergei Tropin, was found mysteriously drowned in the bathtub of his Moscow apartment this morning. pic.twitter.com/C1X1nDXMAq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 7, 2026

Αυτή η εξέλιξη προστίθεται σε μία σειρά από περίεργους θανάτους Ρώσων αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν καταγραφεί με ανεξήγητο τρόπο κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε τον Ιανουάριο, όταν ο πρώην υφυπουργός Κοινωνικής Προστασίας, Αλεξέι Σκλυάρ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Μόσχα. Οι αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, ωστόσο οι συνθήκες παραμένουν αμφιλεγόμενες.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι θάνατοι υψηλόβαθμων αξιωματούχων στη Ρωσία έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και υποψίες διεθνώς. Τα περιστατικά αυτά, συχνά χαρακτηριζόμενα ως «ατυχήματα» ή «αυτοκτονίες», εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα και τις εσωτερικές διεργασίες στορωσικό πολιτικό σύστημα. Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις, η αμφιβολία παραμένει για το αν έχουν γίνει πλήρως διαφανείς οι συνθήκες αυτών των θανάτων.