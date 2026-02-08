Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το «χρυσό», αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας το κοινό

Η τρυφερή στιγμή μαμάς-γιου που έγινε μία από τις πιο viral στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Ανθή Κουρεντζή

Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το «χρυσό», αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας το κοινό

Η Francesca Lollobrigida με τον γιο της, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου για τα 3.000 μ. στο πατινάζ ταχύτητας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα 35α γενέθλια για την Francesca Lollobrigida, η οποία την ίδια ημέρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 3.000 μ. στο πατινάζ ταχύτητας, καταγράφοντας παράλληλα Ολυμπιακό ρεκόρ.

«Η οικογένειά μου ήταν εδώ και με έβλεπε και αυτό είναι απίστευτο, γιατί είμαστε στην Ιταλία. Είναι το όνειρο του ονείρου μου», δήλωσε μετά τον αγώνα.

Η ανιψιά της θρυλικής ηθοποιού Gina Lollobrigida έγινε η πρώτη Ιταλίδα γυναίκα που κατακτά χρυσό μετάλλιο στο πατινάζ ταχύτητας και η πρώτη Ιταλίδα αθλήτρια που χαρίζει χρυσό στη χώρα της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026. Στους Αγώνες του Πεκίνου το 2022 είχε ήδη κερδίσει ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Η τρυφερή στιγμή με τον γιο της που έγινε viral και το ηχηρό μήνυμα για την πίστη στο όνειρο

Η Ιταλίδα αθλήτρια ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου, χαρίζοντας στην Ιταλία μία από τις μεγαλύτερες νίκες της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όλα τα βλέμματα στράφηκαν αλλού — στον μικρό της γιο στις κερκίδες, που με την αντίδρασή του έκλεψε κυριολεκτικά τις καρδιές όλων.

Μετά τους Αγώνες του Πεκίνου, η Ιταλίδα πρωταθλήτρια έκανε ένα διάλειμμα από τον αθλητισμό για να φέρει στον κόσμο τον γιο της. Μάλιστα, είχε σκεφτεί σοβαρά να αποσυρθεί πριν από τους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως επέστρεψε για μία τελευταία εμφάνιση — στην πατρίδα της. Το Σάββατο, ανέβηκε στο βάθρο με δάκρυα στα μάτια, ακούγοντας τον ιταλικό εθνικό ύμνο μέσα σε αποθέωση. Έχει ήδη ανακοινώσει πως αυτοί ήταν οι τελευταίοι της Ολυμπιακοί Αγώνες.

Francesca Lollobrigida,Ragne Wiklund,Valerie Maltais

Η Francesca Lollobrigida με το χρυσό μετάλλιο για τα 3.000 μ. στο πατινάζ ταχύτητας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 / AP

«Δεν ήταν καθόλου εύκολο να συνδυάσω τον ρόλο της μαμάς με εκείνον της αθλήτριας», είπε μετά τον αγώνα. «Αυτό το μετάλλιο είναι για μένα, για όσους πίστεψαν σε μένα, αλλά και για εκείνους που έλεγαν “ίσως να μην τα καταφέρει”, γιατί μου έδωσαν τη δύναμη να αποδείξω το αντίθετο».

Το αποτέλεσμα θεωρήθηκε μεγάλη έκπληξη, καθώς το μεγάλο φαβορί, η Ολλανδή Joy Beune, δεν ανέβηκε καν στο βάθρο. Οι Ολλανδές είχαν σαρώσει τα μετάλλια το 2018 και όλα έδειχναν ότι θα συνεχίσουν την κυριαρχία τους. Οι Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα σηματοδοτούν την πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια που Ολλανδή αθλήτρια δεν κατακτά μετάλλιο στην ταχύτητα πατινάζ.

Τη νίκη της Lollobrigida συνεχάρη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Giorgia Meloni με ανάρτησή της στο X: «Συγχαρητήρια στη Francesca Lollobrigida για ένα εκπληκτικό Ολυμπιακό χρυσό, τον πρώτο για την Ιταλία, που ήρθε με Ολυμπιακό ρεκόρ ανήμερα των γενεθλίων της», έγραψε. «Ιταλική υπερηφάνεια, ταλέντο και αποφασιστικότητα. Μπράβο!»

Η Lollobrigida προέρχεται από οικογένεια γνωστών Ιταλών προσωπικοτήτων, με θεία τη θρυλική σταρ του Χόλιγουντ Gina Lollobrigida και πατέρα τον επίσης πατινέρ Maurizio Lollobrigida. Αρχικά ασχολήθηκε με το inline skating, όπως και ο πατέρας της, όμως στράφηκε στο πατινάζ ταχύτητας για να κυνηγήσει το Ολυμπιακό όνειρο, εμπνευσμένη από τον Αμερικανό Chad Hedrick, που έκανε την ίδια μετάβαση και κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο Τορίνο το 2006.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κρούει» το καμπανάκι ο Δήμος Διδυμοτείχου - Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο

19:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έγιναν ένα ομάδα και κόσμος μετά το ματς στην Καρδίτσα

19:32ΕΘΝΙΚΑ

Έλαμψαν τα ελληνικά Rafale σε άσκηση στη Σαουδική Αραβία - Εικόνες

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Πιο κοντά στο γκολ ο «Δικέφαλος», χωρίς φάση οι «κίτρινοι»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κομβικός ρόλος μιας γυναίκας - Η πυραμίδα του δικτύου

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Έκανα αλλαγή Πενράις και Πινέδα γιατί φοβήθηκα δεύτερη κίτρινη» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Ματσάρα στο Παγκρήτιο και χαμόγελα για τους Ηρακλειώτες

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ιαπωνία: Κυρίαρχος με υπερπλειοψηφία η νυν πρωθυπουργός Τακαΐτσι στην Κάτω Βουλή

18:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Τα highlights από τον αγώνα των Σερρών (βίντεο)

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρεις περιπτεράδες για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας την καρδιά του κοινού

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Έλυσε τον… γρίφο και «πάτησε» γκάζι με Βάργκα και Μαρίν!

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

17:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 (τελικό): «Καθάρισε» με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο!

17:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR 53-78: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Συγχαρητήρια Πλεύρη σε Γεωργιάδη γιατί δεν επέτρεψε σε ακτιβιστές να συναντήσουν παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Πιο κοντά στο γκολ ο «Δικέφαλος», χωρίς φάση οι «κίτρινοι»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας την καρδιά του κοινού

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοκολάτα ΙΟΝ και η εποχή της ενιαίας εικόνας: Γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διαφήμιση

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ