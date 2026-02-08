Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το «χρυσό», αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας το κοινό

Η Francesca Lollobrigida με τον γιο της, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου για τα 3.000 μ. στο πατινάζ ταχύτητας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα 35α γενέθλια για την Francesca Lollobrigida, η οποία την ίδια ημέρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 3.000 μ. στο πατινάζ ταχύτητας, καταγράφοντας παράλληλα Ολυμπιακό ρεκόρ.

«Η οικογένειά μου ήταν εδώ και με έβλεπε και αυτό είναι απίστευτο, γιατί είμαστε στην Ιταλία. Είναι το όνειρο του ονείρου μου», δήλωσε μετά τον αγώνα.

Η ανιψιά της θρυλικής ηθοποιού Gina Lollobrigida έγινε η πρώτη Ιταλίδα γυναίκα που κατακτά χρυσό μετάλλιο στο πατινάζ ταχύτητας και η πρώτη Ιταλίδα αθλήτρια που χαρίζει χρυσό στη χώρα της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026. Στους Αγώνες του Πεκίνου το 2022 είχε ήδη κερδίσει ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.

FRANCESCA COSA HAI FATTOOOOOO?!



ORO IN CASA.

CON RECORD OLIMPICO.



Lollobrigida trionfa così nei 3000m del pattinaggio di velocità pic.twitter.com/Ltk5TAr8sb — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 7, 2026

Η τρυφερή στιγμή με τον γιο της που έγινε viral και το ηχηρό μήνυμα για την πίστη στο όνειρο

Η Ιταλίδα αθλήτρια ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου, χαρίζοντας στην Ιταλία μία από τις μεγαλύτερες νίκες της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όλα τα βλέμματα στράφηκαν αλλού — στον μικρό της γιο στις κερκίδες, που με την αντίδρασή του έκλεψε κυριολεκτικά τις καρδιές όλων.

Μετά τους Αγώνες του Πεκίνου, η Ιταλίδα πρωταθλήτρια έκανε ένα διάλειμμα από τον αθλητισμό για να φέρει στον κόσμο τον γιο της. Μάλιστα, είχε σκεφτεί σοβαρά να αποσυρθεί πριν από τους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως επέστρεψε για μία τελευταία εμφάνιση — στην πατρίδα της. Το Σάββατο, ανέβηκε στο βάθρο με δάκρυα στα μάτια, ακούγοντας τον ιταλικό εθνικό ύμνο μέσα σε αποθέωση. Έχει ήδη ανακοινώσει πως αυτοί ήταν οι τελευταίοι της Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η Francesca Lollobrigida με το χρυσό μετάλλιο για τα 3.000 μ. στο πατινάζ ταχύτητας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 / AP

«Δεν ήταν καθόλου εύκολο να συνδυάσω τον ρόλο της μαμάς με εκείνον της αθλήτριας», είπε μετά τον αγώνα. «Αυτό το μετάλλιο είναι για μένα, για όσους πίστεψαν σε μένα, αλλά και για εκείνους που έλεγαν “ίσως να μην τα καταφέρει”, γιατί μου έδωσαν τη δύναμη να αποδείξω το αντίθετο».

Italy wins gold — but the cutest moment belongs to the kid ?



Francesca Lollobrigida claimed Olympic gold, delivering Italy one of its biggest Winter Games victories.



But seconds after, the spotlight shifted — to her young son, who stole hearts with his reaction in the stands. pic.twitter.com/zfJNJKipGW — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2026

Το αποτέλεσμα θεωρήθηκε μεγάλη έκπληξη, καθώς το μεγάλο φαβορί, η Ολλανδή Joy Beune, δεν ανέβηκε καν στο βάθρο. Οι Ολλανδές είχαν σαρώσει τα μετάλλια το 2018 και όλα έδειχναν ότι θα συνεχίσουν την κυριαρχία τους. Οι Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα σηματοδοτούν την πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια που Ολλανδή αθλήτρια δεν κατακτά μετάλλιο στην ταχύτητα πατινάζ.

Τη νίκη της Lollobrigida συνεχάρη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Giorgia Meloni με ανάρτησή της στο X: «Συγχαρητήρια στη Francesca Lollobrigida για ένα εκπληκτικό Ολυμπιακό χρυσό, τον πρώτο για την Ιταλία, που ήρθε με Ολυμπιακό ρεκόρ ανήμερα των γενεθλίων της», έγραψε. «Ιταλική υπερηφάνεια, ταλέντο και αποφασιστικότητα. Μπράβο!»

Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l’Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno.



Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima! pic.twitter.com/yZMo1HuXPn — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 7, 2026

Η Lollobrigida προέρχεται από οικογένεια γνωστών Ιταλών προσωπικοτήτων, με θεία τη θρυλική σταρ του Χόλιγουντ Gina Lollobrigida και πατέρα τον επίσης πατινέρ Maurizio Lollobrigida. Αρχικά ασχολήθηκε με το inline skating, όπως και ο πατέρας της, όμως στράφηκε στο πατινάζ ταχύτητας για να κυνηγήσει το Ολυμπιακό όνειρο, εμπνευσμένη από τον Αμερικανό Chad Hedrick, που έκανε την ίδια μετάβαση και κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο Τορίνο το 2006.

