Χονγκ Κονγκ: Καταδίκη 20 ετών φυλάκισης σε επικριτή της Κίνας και βαρόνο των μίντια

Θανατική ποινή χαρακτηρίζει η οικογένεια και οι υποστηρικτές του Τζίμι Λάι την καταδίκη του

Ο Τζίμι Λάι βγαίνει από το δικαστήριο

Σε 20 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ ο πιο σφοδρός επικριτικής της Κίνας και βαρόνος των μίντια, Τζίμι Λάι.

Η καταδίκη του Τζίμι Λάι για δύο κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία με ξένες δυνάμεις και δημοσίευση προκλητικού υλικού βάζει τέλος σε μια δικαστική διαμάχη που διήρκεσε σχεδόν πέντε χρόνια.

Ο Λάι είναι ιδρυτής της μαχητικής Apple Daily, η οποία έχει βάλει «λουκέτο». Συνελήφθη για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2020 και καταδικάστηκε πέρυσι.
Δικαστές ανέφεραν στο Reuters ότι η ποινή που του επιβλήθηκε για τα δύο αδικήματα είναι η πιο σκληρή που έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι η ποινή ήταν βαριά επειδή ο Τζίμι Λάι ήταν ο «εγκέφαλος» και η κινητήρια δύναμη πίσω από «επίμονες» συνωμοσίες με ξένες δυνάμεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της εισαγγελίας οι συνωμοσίες αφορούσαν στην επιβολή κυρώσεων και άλλων εχθρικών ενεργειών από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ενώ εμπλέκονταν ένα δίκτυο ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων της Apple Daily, ακτιβιστών και αλλοδαπών.

Εκτός από τον Λάι, έξι πρώην υπάλληλοι της Apple Daily, ένας ακτιβιστής και ένας νομικός βοηθός καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από έξι έως δέκα έτη.

Ο Λάι, που έχει βρετανικό διαβατήριο, είναι ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Πεκίνου και χρησιμοποιούσε συχνά την εφημερίδα του ως μέσο διαμαρτυρίας.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι υπερασπίστηκε τις αξίες του Χονγκ Κονγκ, όπως το κράτος δικαίου και την ελευθερία του λόγου.

«Θανατική ποινή»

Φίλοι και υποστηρικτές του έχουν κάνει έκκληση για την απελευθέρωσή του καθώς ο Λάι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εξαιτίας του διαβήτη και υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Ο γιος του, Σεμπαστιέν Λάι ότι η ποινή «είναι καταστροφική για την οικογένειά μας και απειλητική για τη ζωή του πατέρα μου» και σηματοδοτεί την «πλήρη καταστροφή» του νομικού συστήματος του Χονγκ Κονγκ.

«Η σκληρή ποινή 20 ετών που επιβλήθηκε στον 78χρονο Τζίμι Λάι είναι ουσιαστικά θανατική ποινή. Μια ποινή τέτοιας βαρύτητας είναι τόσο σκληρή όσο και βαθιά άδικη», δήλωσε η Ελέιν Πίρσον, διευθύντρια της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Human Rights Watch.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έσπευσε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες για την υγεία του Λάι. Ο αρχηγός της αστυνομίας Στιβ Λι δήλωσε ότι οι ανησυχίες για την υγεία του Λάι ήταν «υπερβολικές» και πρόσθεσε ότι στον μεγιστάνα άξιζε η ποινή που του επιβλήθηκε.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να επιδείξουν επιείκεια στον Λάι λόγω της υγείας, της ηλικίας και της απομόνωσής του, αλλά αναγνώρισαν ότι θα αντιμετωπίσει μια «πιο δύσκολη» περίοδο από τους άλλους κρατούμενους.

