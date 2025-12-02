Xoνγκ Κονγκ: Ποια είναι η Ροντόρα Αλκαράζ ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες

Μια Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός τιμάται ως ηρωίδα αφού βγήκε από τη φονική πυρκαγιά σε έναν πύργο στο Χονγκ Κονγκ μαζί με το τριων μηνών μωρό του εργοδότη της και την ηλικιωμένη μητέρα της. Μόλις μια μέρα μετά την άφιξή της στην πόλη, η 28χρονη Ροντόρα Αλκαράζ βρέθηκε παγιδευμένη και μόνη με τα αγαπημένα πρόσωπα του νέου εργοδότη της στο γεμάτο καπνούς διαμέρισμα της οικογένειας στο Wang Fuk Court, προτού διασωθεί από τους πυροσβέστες ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, σύμφωνα με τις περιγραφές της περιπέτειάς της που κοινοποίησαν η οικογένεια και οι φίλοι της.



Η ιστορία της Αλκαράζ έχει για κάποιους αναδείξει τον διαρκή ρόλο των εκατοντάδων χιλιάδων οικιακών βοηθών της πόλης, οι οποίες μαγειρεύουν, καθαρίζουν και φροντίζουν τους νέους και τους ηλικιωμένους, συχνά ζώντας σε στενούς χώρους και κερδίζοντας μέτριους μισθούς σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου.

Η πιο φονική πυρκαγιά των τελευταίων 7 δεκαετιών στο Χονγκ Κονγκ

«Σε χαιρετίζω, Ροντόρα και μαζί όλους τους ξένους εργαζόμενους στο εξωτερικό που συνεχίζουν να θυσιάζονται για τις οικογένειές τους ακόμη και μακριά από την πατρίδα τους», δήλωσε η γερουσιαστής Ιμέ Μάρκος, αδελφή του προέδρου των Φιλιππίνων, σε ανάρτησή της στο Facebook, αφού επισκέφθηκε την Αλκαράς στο νοσοκομείο.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία της Αλκαράζ σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου με μια μωβ ρόμπα και μάσκα προσώπου να κάνει το σήμα της νίκης. «Μία αληθινή, σύγχρονη ηρωίδα και ένα πρότυπο συμπόνοιας και θάρρους για τους Φιλιππινέζους σε μια ξένη χώρα», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook το Σάββατο η Διοίκηση Πρόνοιας Εργαζομένων στο Εξωτερικό της κυβέρνησης, προκαλώντας εκατοντάδες σχόλια. Το μωρό και η μητέρα του εργοδότη της εισήχθησαν επίσης σε εντατική θεραπεία, αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε ο εργοδότης της, Kάνον Τσανγκ, σε ανάρτηση στο Facebook.

Προσευχήθηκαν για ένα θαύμα

Τα πανικόβλητα ηχητικά μηνύματα που έστειλε η Αλκαράζ στην αδερφή της κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της Τετάρτης - που σκότωσε τουλάχιστον 151 ανθρώπους - έγιναν viral αφού κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο από οικογένεια και φίλους που προσπαθούσαν να την εντοπίσουν μετά το χάος. «Νιώθω πολύ αδύναμη. Δεν μπορώ να αναπνεύσω», είπε σε ένα από τα βίντεο, κλαίγοντας και παλεύοντας να μιλήσει.

Filipino domestic worker Rhodora Alcaraz is praised for saving a baby during a Hong Kong fire, cradling the child in a wet blanket while trapped for hours before rescue; she remains hospitalized https://t.co/l2b22muuO7 pic.twitter.com/RJi7Asafe4 — Reuters Asia (@ReutersAsia) December 1, 2025

Η Ρόντα Λιν Ντάγιο, πρώην εργοδότρια της Αλκαράζ, ήταν μεταξύ εκείνων που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με ανθρώπους στο Χονγκ Κονγκ για να βοηθήσουν να εντοπίσουν πού βρίσκεται, είπε. «Περίμενα πραγματικά ότι δεν θα την έβρισκαν πια. Έτσι προσευχήθηκα: Σε παρακαλώ Θεέ μου... Κάνε ένα θαύμα, Κύριε», είπε.

Η Αλκαράζ, γνωστή με το παρατσούκλι Τζάκι, φρόντιζε τα παιδιά του Ντάγιο από την ηλικία των 17 ετών για περισσότερα από τέσσερα χρόνια στις Φιλιππίνες.

Η οικογένεια την εμπιστευόταν τόσο πολύ που η Ντάγιο είπε ότι ένιωθε άνετα να αφήνει τα παιδιά της με τον Αλκαράζ ακόμα και όταν έπρεπε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

«Ο τρόπος που φρόντιζε τα παιδιά ήταν διαφορετικός - υπήρχε αληθινή αγάπη... Δεν αμφιβάλλω ότι θα έθετε και τη ζωή της σε κίνδυνο για το παιδί που φρόντιζε», είπε.

Εννέα Ινδονήσιες οικιακές βοηθοί και μία Φιλιππινέζικη επιβεβαιώθηκαν μεταξύ των νεκρών στο Wang Fuk Court, την πιο φονική πυρκαγιά στην πόλη εδώ και περισσότερα από 75 χρόνια. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, υπάρχουν περίπου 368.000 ξένες οικιακές βοηθοί στο Χονγκ Κονγκ, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα δέκατο του εργατικού δυναμικού. Η πλειοψηφία προέρχεται από τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που προέρχονται από το Μπαγκλαντές, τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

Όπως πολλοί από τους συνομηλίκους της, η Aλκαράζ- η οποία έχει οκτώ αδέρφια - αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό για να κερδίσει υψηλότερους μισθούς που θα μπορούσε να στείλει πίσω στην πατρίδα της για να στηρίξει την οικογένειά της.

Εργάστηκε για δύο χρόνια στο Κατάρ, προτού αναλάβει τη θέση στο Χονγκ Κονγκ.

«Είμαστε φτωχοί. Ο πατέρας μας είναι απλώς ψαράς, γι' αυτό και αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό για να βοηθήσει την οικογένεια», δήλωσε στο Reuters η μικρότερη αδερφή της Αλκαράζ, Ρέιτσελ Λορέτο. «Είμαστε τόσο περήφανοι για την αδερφή μας», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης