Χονγκ Κονγκ: Εκστρατεία κατά του κινδύνου πυρκαγιάς στους ουρανοξύστες ξεκίνησε η Κίνα

Εναέρια φωτογραφία των καμένων κτιρίων από τη φονική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τετάρτη (26/11) στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικίων στο Χονγκ Κονγκ.

Η Κίνα ξεκίνησε σε όλη τη χώρα εκστρατεία «επιθεωρήσεων και επιδιορθώσεων» για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς στις πολυκατοικίες μεγάλου ύψους, μετέδωσε το Σάββατο (29/11) το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετά την πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους.

Η εκστρατεία αυτή αφορά κυρίως τα εργοτάξια εξωτερικής ανακαίνισης και τη χρήση εύφλεκτων υλικών στις εργασίες, καθώς και του μπαμπού για τις σκαλωσιές, μετέδωσε το CCTV. Τα εύφλεκτα υλικά και το μπαμπού θεωρείται πως επιτάχυναν την εξάπλωση της πυρκαγιάς στην τραγωδία του Χονγκ Κονγκ.

Βίντεο time-lapse κατέγραψε την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η πυρκαγιά.

Time-lapse showing how quickly the horrific Hong Kong high-rise fire spread.



The death toll now stands at 128 with at least 200 people unaccounted for.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, θα ελεγχθούν κυρίως τέσσερις σημαντικοί τομείς: η χρήση εύφλεκτων υλικών σε συστήματα μόνωσης εξωτερικών τοίχων, η χρήση απαγορευμένων οικοδομικών υλικών όπως οι σκαλωσιές από μπαμπού, οι εξοπλισμοί πυρασφάλειας και οι έξοδοι κινδύνου.

