Η φωτογραφία που έγινε σύμβολο για την φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ

Mία φωτογραφία που συμβολίζει όλο τον πόνο και την απόγνωση για τη φονική πυρκαγιά στους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ κάνει τον γύρο του κόσμου, από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Tyrone Siu,/ Reuters
Ήταν ένα ήσυχο φθινοπωρινό απόγευμα με γαλανό ουρανό και δροσερό αεράκι καθώς ο Γουόνγκ ξεκίνησε να πάρει την εγγονή του από το σχολείο. Ο 71χρονος συνταξιούχος και η σύζυγός του έκαναν κάθε μέρα «βάρδιες» προς το σχολείο από το συγκρότημα διαμερισμάτων τους στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Εκείνη την Τετάρτη, την ημέρα που μια θανατηφόρα πυρκαγιά κατέστρεψε το συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court – έτυχε να είναι η μέρα που έπρεπε να πάει εκείνος να πάρει τη μικρή. Λίγη ώρα αφότου έφυγε από το διαμέρισμά τους, ο Γουόνγκ -ο οποίος ζήτησε να κατονομαστεί μόνο με το όνομά του- συνειδητοποίησε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε έναν από τους πύργους του συγκροτήματος.

Μέχρι να επιστρέψει, αφήνοντας πίσω την εγγονή του καθώς έφευγε γρήγορα, φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από τους μεσαίους ορόφους του πύργου όπου ζούσαν ο ίδιος και η σύζυγός του. «Η γυναίκα μου είναι μέσα», ούρλιαξε, δείχνοντας τις φλόγες που τύλιγαν την πολυκατοικία.

Μία εβδομάδα μετά την τραγωδία, η σύζυγος του Γουόνγκ δεν έχει εντοπιστεί ακόμη και είναι ανάμεσα στους 30 αγνοούμενους. Τουλάχιστον 156 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Η απόγνωση του Γουόνγκ - με τα χέρια υψωμένα από αγωνία να κλαίει με φόντο τη φονικότερη όπως αποδείχθηκε πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ από το 1948 - αποτυπώθηκε σε μια φωτογραφία του Reuters που έγινε viral , αποτελώντας το εμβληματικό κάδρο της καταστροφής.

Ο φωτογράφος του Reuters, Tyrone Siu, είπε ότι είδε τον Γουόνγκ στην άκρη του δρόμου να χειρονομεί με ξέφρενη θλίψη όταν έφτασε στο σημείο περίπου μία ώρα αφότου ξεκίνησε η πυρκαγιά. «Είναι μια εικόνα που σου λέει τα πάντα αμέσως», είπε ο Siu. «Ανεξάρτητα από την καταγωγή σου, μπορείς να νιώσεις αυτό που νιώθει ο κ. Γουόνγκ, την αδυναμία και τον πόνο».

Ο γιος του 71χρονου μίλησε στο Reuters, ενώ αστυνομικοί με στολές προστασίας και κράνη έψαχναν τα κτήρια για να εντοπίσουν σορούς. Μέχρι χθες (2/12), δεν υπήρχε ακόμη καμία ενημέρωση για τη μητέρα του, τη σύζυγο του Γουόνγκ. Ο Τζέι Γουόνγκ είπε ότι ήθελε να πει την ιστορία της οικογένειάς του ως μέρος μιας θεραπευτικής διαδικασίας. Οι αρχές έχουν επισημάνει ότι το πλαστικό πλέγμα και ο μονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες ανακαίνισης στο συγκρότημα προκάλεσαν την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα σε επτά πολυώροφους πύργους, όπου κατοικούν περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι.

r.jpg

«Εκείνη την πρώτη μέρα, φυσικά και δεν μπορούσε να δεχτεί αυτό που συνέβη», δήλωσε ο γιος του Γουόνγκ στο Reuters. Όταν ο πατέρας του κοίταζε τη φωτιά, «ήξερε βαθιά μέσα του» βλέποντας την κατάσταση του κτηρίου ότι η γυναίκα του είχε χαθεί. Κάποια στιγμή, η σύζυγος του Γουόνγκ τηλεφώνησε στον Γουόνγκ αφού ξέσπασε η πυρκαγιά και είχαν μια σύντομη συνομιλία που διήρκεσε περίπου ένα λεπτό, είπε ο γιος τους, αρνούμενος να δώσει λεπτομέρειες. «Λίγο μετά από αυτή τη συνομιλία, εξαφανίστηκε».

Ο Γουόνγκ είπε ότι ο πατέρας του, ο οποίος εργαζόταν ως εργοδηγός στη συντήρηση κτηρίων πριν συνταξιοδοτηθεί και ήταν πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος και υδραυλικός, ανησυχούσε για τους κινδύνους ασφαλείας από την ανακαίνιση του κτιρίου. Είχε ξεριζώσει τις σανίδες από φελιζόλ που κάλυπταν τα παράθυρά τους και τις είχε αντικαταστήσει με πλαστική μεμβράνη επιβράδυνσης φωτιάς. Επίσης, ψέκαζε τακτικά νερό στο πράσινο πλέγμα έξω από το διαμέρισμά τους για να το διατηρεί υγρό, είπε ο γιος.

«Παρά το γεγονός ότι γνώριζε τους κινδύνους, ό,τι και να έκανε, δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό που συνέβη.» Εκείνο το απόγευμα, αφού τραβήχτηκε η φωτογραφία, ο Γουόνγκ ο πρεσβύτερος παρακολουθούσε την φρίκη να εκτυλίσσεται, καταρρέοντας στο πεζοδρόμιο σε κάποιο σημείο. Καθώς έπεφτε η νύχτα, ένας αστυνομικός του έφερε ένα μπλε πλαστικό σκαμπό για να καθίσει. «Θα έρθω να σε βρω», μουρμούρισε κάποια στιγμή, κοιτάζοντας προς το σπίτι του και μιλώντας στη γυναίκα του.

