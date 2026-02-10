Bloomberg: Ενστάσεις από Ελλάδα και Μάλτα για το μπλόκο στις υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο

Η Ελλάδα και η Μάλτα έχουν αναδειχθεί ως το κύριο εμπόδιο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντικατάσταση του ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο με την πλήρη απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του καυσίμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (10/02).

Οι δύο χώρες εξέφρασαν ανησυχίες για την κίνηση αυτή σε συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ τη Δευτέρα, όπου παρουσιάστηκε το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ένωσης, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η Αθήνα και η Βαλέτα εξέφρασαν φόβους ότι η αλλαγή αυτή μπορεί να επηρεάσει τον ευρωπαϊκό ναυτιλιακό κλάδο και τις τιμές της ενέργειας, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις διαβουλεύσεις.

Και οι δύο χώρες ζήτησαν επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε ξένα λιμάνια που διακινούν ρωσικό πετρέλαιο και για την ενίσχυση της εποπτείας των πωλητών πλοίων, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των πλοίων που καταλήγουν στον στόλο της Μόσχας, πρόσθεσαν οι πηγές.

Περιορισμός των εσόδων της Μόσχας

Ένας εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέρει το Bloomberg. Ο Nestor Laiviera, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Μάλτας στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η χώρα «συμμετέχει στις τεχνικές συζητήσεις για να διασφαλίσει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εφαρμόσιμο».

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αντικατασταθεί το υφιστάμενο ανώτατο όριο τιμής στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου με την απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του πετρελαίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται προκειμένου να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο.

Το προτεινόμενο μέτρο αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η θέση των ΗΠΑ σχετικά με την αλλαγή δεν είναι σαφής, ανέφεραν οι πηγές. Η ΕΕ είχε προηγουμένως υιοθετήσει απαγόρευση για πολλές υπηρεσίες πριν από την εισαγωγή του ανώτατου ορίου τιμών.

