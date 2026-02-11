Απίστευτη ληστεία στην Καισάρεια: Ένας γάιδαρος το... όχημα διαφυγής

Απίστευτο σκηνικό στους δρόμους της Καισάρειας στην Τουρκία, όταν μετά από ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, ο δράστης διέφυγε με έναν...γάιδαρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, σε μία γειτονιά, με τον δράστη να καταφτάνει στο κλειστό εκείνη την ώρα κατάστημα με ένα κλεμμένο περονοφόρο ανυψωτικό όχημα.

Στη συνέχεια με σπάει τα παντζούρια του καταστήματος και μπαίνει μέσα, όπου αδειάζει το κοσμηματοπωλείο, παίρνοντας κοσμήματα βάρους χρυσού περίπου 150 γραμμαρίων.

Αμέσως μετά δραπετεύει πάνω σε ένα γαϊδούρι, τρέχοντας στους δρόμους, με κάμερες να καταγράφουν την απίθανη απόδραση...

Αλλά η χαρά του δεν κράτησε πολύ, καθώς άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία, καθώς χτύπησε ο συναγερμός του καταστήματος, και η ταυτότητά του δεν άργησε να αποκαλυφθεί.

Τελικά ο 26χρονος δράστης και αναβάτης του γαϊδουριού συνελήφθη, ο χρυσός τον οποίο πρόλαβε να θάψει, ανακτήθηκε και επιστράφηκε στον κάτοχό του, στο ακέραιο.

Ο νεαρός προφυλακίστηκε, όσο για το γαϊδούρι δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη του, μετά τη συμμετοχή του στη ληστεία...

