Μετάλλιο των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στο «σφυρί» - Έως και 47 χιλιάδες η αξία του

Ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων πρόκειται να βγει στο «σφυρί» στο δανικό οίκο δημοπρασιών Bruun Rasmussen.

Την 1η Μαρτίου, οι συλλέκτες θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να υποβάλουν προσφορές για αυτό που θεωρείται το πρώτο ολυμπιακό μετάλλιο στον κόσμο, το οποίο χρονολογείται από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896. Το μετάλλιο έχει εκτιμώμενη αξία 26.000-40.000 ευρώ, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι ενδέχεται να «πιάσει» ακόμα και 47.800 ευρώ.

A medal from the first modern Olympics in 1896 is set to go under the hammer at a Danish auction house and is estimated to fetch up to $47,800 pic.twitter.com/hAgB0oI26v — Reuters (@Reuters) February 11, 2026

Ασημένιο το μετάλλιο στους νικητές των αγώνων του 1896

Η δημοπρασία συμπίπτει με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο και την Κορτίνα, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την εξαιρετική προσφορά. Τα μετάλλια από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι εξαιρετικά σπάνια και δείγματα τέτοιας σημασίας σπάνια εμφανίζονται στην αγορά.

«Είναι η πρώτη φορά που προσφέρουμε ένα μετάλλιο από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε ο Christian Grundtvig, επικεφαλής του τμήματος Νομισμάτων και Μεταλλίων του Bruun Rasmussen. «Τέτοια μετάλλια είναι εξαιρετικά σπάνια και για τους συλλέκτες ολυμπιακών αναμνηστικών, αυτό είναι το απόλυτο διαμάντι».

Το μετάλλιο είναι το μετάλλιο νικητή των Αγώνων του 1896, όταν τα ασημένια μετάλλια απονεμόνταν στους νικητές και τα χάλκινα μετάλλια στους δεύτερους. Το πλέον γνωστό χρυσό μετάλλιο εισήχθη μόνο σε μεταγενέστερους Ολυμπιακούς Αγώνες.

