Τραμπ μετά την συνάντηση με Νετανιάχου: «Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις» με Ιράν

Σε κλίμα καλό πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την ατζέντα να κυριαρχείται από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την κατάσταση στη Γάζα, χωρίς όμως οι δύο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία για το τι μέλλει γεννέσθαι.

Σε μια δήλωση που αναμένεται να συζητηθεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε το στίγμα των προθέσεών του για τη Μέση Ανατολή, συνδυάζοντας τη διπλωματική οδό με την υπενθύμιση της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, και διάφορους εκπροσώπους του. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, η τρομερή σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας συνεχίζεται. Δεν υπήρξε κάποια οριστική κατάληξη, πέραν του ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία. Εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό ότι αυτή θα είναι η προτίμησή μας. Αν δεν καταστεί εφικτό, θα πρέπει απλώς να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Την προηγούμενη φορά, το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν προτιμότερο να μη συνάψει συμφωνία και δέχτηκε το πλήγμα του "Midnight Hammer" - αυτό δεν εξελίχθηκε καλά γι' αυτούς. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι.

Επιπλέον, συζητήσαμε την τεράστια πρόοδο που σημειώνεται στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα. Υπάρχει πραγματικά ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Το παρασκήνιο και το μήνυμα στην Τεχεράνη

Η αναφορά του Τραμπ στην επιχείρηση «Midnight Hammer» δεν είναι τυχαία. Υπενθυμίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες των πληγμάτων του Ιουνίου 2025 στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι η «υπομονή» της Ουάσινγκτον έχει όρια.

Παράλληλα, η αισιοδοξία του για την κατάσταση στη Γάζα και η αναφορά του σε «πραγματική ειρήνη» έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι διπλωματικές προσπάθειες μέσω του Ομάν και του Κατάρ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν τη σταθεροποίηση του Board of Peace.

Το μήνυμα προς το Ισραήλ παραμένει ακλόνητο: Η συμμαχία των δύο χωρών είναι «τρομερή» και αδιατάρακτη, με τον Τραμπ να κρατά ωστόσο το τιμόνι των διαπραγματεύσεων για το μεγάλο «αγκάθι» του Ιράν.

