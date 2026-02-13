Παρακολουθείστε live την εκτόξευση της NASA και της SpaceX προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Οι Μέιρ, Χάθαγουεϊ, Αντενότ και Φεντιάεφ έχει προγραμματιστεί να δέσουν στον σταθμό το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

SpaceX
Έτοιμο να αναχωρήσει για τον διεθνή διαστημικό σταθμό είναι το τετραμελές πλήρωμα του Falcon 9. Η NASA και η SpaceX εκτοξεύουν πύραυλο που θα πάει στον ISS.

Το πλήρωμα - οι Αμερικανοί Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, η Γαλλίδα αστροναύτης Σοφί Αντενό και ο Ρώσος Αντρέι Φαντιάεφ - θα απογειωθούν με μια κάψουλα SpaceX Crew Dragon, τοποθετημένη στο Falcon 9, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

Χαμογελώντας και χαιρετώντας φίλους και συγγενείς, οι αστροναύτες φωτογραφήθηκαν να κατευθύνονται προς την εξέδρα εκτόξευσης ενόψει της προγραμματισμένης απογείωσης για σήμερα στις 12:15.

Η αποστολή της SpaceX έρχεται εν μέσω καθυστέρησης του Artemis 2

Η πολυαναμενόμενη αποστολή Artemis 2 της NASA στη Σελήνη αντιμετώπισε ένα πρόβλημα πριν από 10 ημέρες, όταν οι μηχανικοί ανακάλυψαν διαρροή υγρού υδρογόνου κατά τη διάρκεια δοκιμών.

Η 10ήμερη αποστολή Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση της μεγάλης επιστροφής της NASA στη Σελήνη. Μόλις εκτοξευθεί, το σχέδιο για το Artemis II είναι να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη δύο φορές.

Ενώ οι ομάδες εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος, η σημερινή πτήση του Crew Dragon της SpaceX θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί. Οι τέσσερις αστροναύτες - η Τζέσικα Μέιρ, ο Τζακ Χάθαγουεϊ, η Σόφι Αντενότ και ο Αντρέι Φαντιάεφ - θα απογειωθούν σύντομα από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι.

Η σημερινή εκτόξευση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου τέσσερις αστροναύτες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) λόγω ενός «σοβαρού» ιατρικού προβλήματος.

Η Ζένα Κάρντμαν και ο Μάικ Φίνκε της NASA, μαζί με την Κίμια Γιούι από την Ιαπωνία και τον Όλεγκ Πλατόνοφ από τη Ρωσία, επέστρεψαν στη Γη στις 15 Ιανουαρίου. Η παραμονή του πληρώματος στο διάστημα μειώθηκε κατά ένα μήνα. Ήταν η πρώτη φορά που αστροναύτες εκκενώθηκαν λόγω προβλήματος υγείας από τότε που ο σταθμός τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το 1998.

Το Crew 12 αρχικά επρόκειτο να εκτοξευθεί στις 15 Φεβρουαρίου, αλλά η αποστολή επισπεύστηκε μετά την εσπευσμένη επιστροφή του Crew 11.

Δείτε live εικόνα

