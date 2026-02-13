Γιατί οι Έλληνες φοβούνται την Τρίτη και 13 και ο υπόλοιπος κόσμος την Παρασκευή και 13;
Γιατί οι Έλληνες και οι ισπανόφωνοι φοβούνται την Τρίτη και 13, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος την Παρασκευή και 13; Η Άλωση, οι Ναΐτες, ο Άρης και ο μύθος του 13.
Κάποιοι αποφεύγουν να ταξιδέψουν, άλλοι δεν κλείνουν συμφωνίες... Η «γρουσούζικη» μέρα δεν είναι ίδια σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα και στις ισπανόφωνες χώρες η κακή φήμη «βαραίνει» την Τρίτη και 13. Στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες, ο φόβος της γρουσουζιάς επικεντρώνεται στην Παρασκευή και 13.
Πίσω από τη διαφοροποίηση αυτή κρύβονται ιστορικά γεγονότα, θρησκευτικοί συμβολισμοί και αστρολογικές παραδόσεις που χάνονται στους αιώνες.
