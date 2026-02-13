Γιατί οι Έλληνες φοβούνται την Τρίτη και 13 και ο υπόλοιπος κόσμος την Παρασκευή και 13;

Κάποιοι αποφεύγουν να ταξιδέψουν, άλλοι δεν κλείνουν συμφωνίες... Η «γρουσούζικη» μέρα δεν είναι ίδια σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα και στις ισπανόφωνες χώρες η κακή φήμη «βαραίνει» την Τρίτη και 13. Στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες, ο φόβος της γρουσουζιάς επικεντρώνεται στην Παρασκευή και 13.

Πίσω από τη διαφοροποίηση αυτή κρύβονται ιστορικά γεγονότα, θρησκευτικοί συμβολισμοί και αστρολογικές παραδόσεις που χάνονται στους αιώνες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr