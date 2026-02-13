Μεντβέντεφ σε Μερτς: «Δαίμονα, έχεις μπερδέψει τις εποχές; Είμαστε στο 2026, όχι στο 1933!»

Η φιλοδοξία του Βερολίνου να γίνει κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τη σκληρή αντίδραση του πρώην προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προκάλεσαν τα σχέδια του Βερολίνου να μετατρέψει τον Ομοσπονδιακό Στρατό σε κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην ήπειρο,

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κάλεσε, μέσα από το κανάλι του στην πλατφόρμα Max, κάλεσε τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να αξιολογήσει σωστά την ιστορική πραγματικότητα, υπενθυμίζοντας το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας.

«Δαίμονα, μήπως έκανες λάθος τις εποχές; Είμαστε στο 2026, όχι στο 1933!» — έγραψε ο Μεντβέντεφ, απευθυνόμενος στον Γερμανό ηγέτη.

Η επίθεση του Μεντβέντεφ ήταν απάντηση στην ομιλία Μέρτς, κατά την 62η Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο.

Ο επικεφαλής του γερμανικού υπουργικού συμβουλίου υποσχέθηκε να καταστήσει τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις τις ισχυρότερες στην Ευρώπη το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να τερματιστεί η στρατηγική εξάρτηση από την Ουάσινγκτον.

«Κανείς δεν μας ανάγκασε να πέσουμε σε υπερβολική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία βρεθήκαμε πρόσφατα. Αυτή η εξάρτηση ήταν αποτέλεσμα των δικών μας ενεργειών. Αλλά θα βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Θα κάνουμε το συντομότερο δυνατόν τη Bundeswehr τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, ικανό να υπερασπιστεί τις θέσεις του σε περίπτωση ανάγκης», δήλωσε ο Merz κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

