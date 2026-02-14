Άλμα στις αμυντικές δαπάνες της Ινδίας

Η χρηματοδότηση για νέα οπλικά συστήματα αυξάνεται κατά 24%, σηματοδοτώντας μια σαφή απομάκρυνση από τις πιο συγκρατημένες αυξήσεις του παρελθόντος που προσαρμόζονταν απλώς στον πληθωρισμό

Newsbomb

Άλμα στις αμυντικές δαπάνες της Ινδίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση της Ινδίας προχωρά σε ιστορική αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος και στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Η χρηματοδότηση για νέα οπλικά συστήματα αυξάνεται κατά 24%, σηματοδοτώντας μια σαφή απομάκρυνση από τις πιο συγκρατημένες αυξήσεις του παρελθόντος που προσαρμόζονταν απλώς στον πληθωρισμό.

Ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας

Η σημαντική αυτή αύξηση αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις δυνατότητες της ινδικής αεροπορίας, επιτρέποντας την απόκτηση σύγχρονων αεροσκαφών και προηγμένων συστημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη εγχώριων προγραμμάτων, όπως το μαχητικό επόμενης γενιάς AMCA, που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ινδία αυτάρκη σε κρίσιμες αεροπορικές τεχνολογίες.

Προτεραιότητα στην εγχώρια βιομηχανία

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προϋπολογισμού είναι η ισχυρή στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Από τα συνολικά 2,19 τρισ. ρουπίες για εξοπλισμούς, τα 1,39 τρισ. προορίζονται αποκλειστικά για αγορές από ινδικές εταιρείες.

Η στρατηγική αυτή δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις όπως η Tata Group, η Larsen & Toubro και η Bharat Forge, οι οποίες ήδη συνεργάζονται με την Defence Research and Development Organisation σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ιδιωτικός τομέας και τεχνολογική εξέλιξη

Τα τελευταία χρόνια, η Ινδία επιχειρεί να μεταρρυθμίσει το σύστημα προμηθειών της, ώστε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην παραγωγή, η συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη παραμένει περιορισμένη.

Ένα βασικό εμπόδιο είναι η αβεβαιότητα γύρω από την απόδοση επενδύσεων, κυρίως λόγω της πρακτικής των συμβάσεων χωρίς δεσμεύσεις (NCNC). Ωστόσο, η πιθανή κατάργηση αυτής της πολιτικής εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μεγαλύτερη καινοτομία.

Νέα προγράμματα και επενδύσεις

Η κυβέρνηση επιδιώκει τη μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής στον ιδιωτικό τομέα, μέσω πρωτοβουλιών όπως τα iDEX και TDF, που ενισχύουν νεοφυείς επιχειρήσεις στον αμυντικό κλάδο. Το 2025, το οικοσύστημα αυτό προσέλκυσε επενδύσεις ύψους 247 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, μεγάλα έργα – όπως η παραγωγή του μεταγωγικού C-295 και προηγμένων αρμάτων μάχης – ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες, ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση της χώρας.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική και εξαγωγές

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της GlobalData, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ινδίας ενδέχεται να φτάσουν τα 543 δισ. δολάρια έως το 2030, με προοπτική περαιτέρω αύξησης.

Ο τελικός στόχος δεν είναι μόνο η κάλυψη των εγχώριων αναγκών, αλλά και η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγική δύναμη στον τομέα της άμυνας.

Η νέα στρατηγική της Ινδίας αντικατοπτρίζει μια φιλόδοξη προσπάθεια στρατιωτικής και βιομηχανικής αναβάθμισης. Με αυξημένες δαπάνες, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και σταδιακή ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, η χώρα επιχειρεί να εδραιωθεί ως ανεξάρτητη και ισχυρή δύναμη στον παγκόσμιο αμυντικό χάρτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική ημέρα: Για πρώτη φορά δημοσιεύονται φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σκληρή μάχη για την διαδοχή στην οικογένεια του Κιμ Γιονγκ Ουν – Αντίπαλες η έφηβη κόρη και η αδελφή του

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: «Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια»

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA All-Star Game 2026: Απίστευτο! Ο τραυματίας Λίλαρντ νίκησε στον διαγωνισμό τριπόντων (βίντεο)

09:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Η χρονιά των ρεκόρ και των μεγάλων ντέρμπι - Τα δυνατά φαβορί έναν μήνα πριν την απονομή

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέο βίντεο από το άγριο ξύλο σε πτήση από την Τουρκία

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην εθνική οδό Τρίπολης – Πύργου, λόγω κατολίσθησης

09:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA All-Star Game 2026: Ο Κισάντ Τζόνσον των Χιτ νικητής στα διαγωνισμό καρφωμάτων (βίντεο)

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη: Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις και η κουλτούρα πληρωμών

09:30LIFESTYLE

Μπέκαμ: Η οικογένεια προσπαθεί να τα βρει με τον Μπρούκλιν – Τα μηνύματα της Βικτόρια και της Χάρπερ

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η ισχύς της έκρηξης ισοδυναμούσε με 185 κιλά TNT - Παραποιήσεις μελετών και ελλιπή μέτρα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος - Μέθυσε, μάλωσε με την γυναίκα του και σκότωσε σκύλο

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Η τρυφερή εικόνα που δημοσίευσε για την ημέρα των ερωτευμένων

09:07LIFESTYLE

J2US: Ο Gio τραγούδησε το Gucci Masai με την Αγγελική Ηλιάδη

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έναν μήνα μετά καμία σύλληψη για το «χρυσό» ριφιφί σε τράπεζα

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Διέρρηξαν σπίτι και αυτοκίνητο και πήγαν για ψώνια με κλεμμένη κάρτα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τραμπ και Νετανιάχου βάζουν στο στόχαστρο το ιρανικό πετρέλαιο

08:38LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε υποστεί κακοποίηση, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο»

08:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Κολοσσός: «Ζέσταμα» πριν από το Final 8 του Κυπέλλου για τους «πράσινους»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία - Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο «δωρεάν» πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες, χρονοχρέωση και νέοι κανόνες

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τρεις νεαροί, ο ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για την δολοφονία του ηλικιωμένου με 15 μαχαιριές

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η ισχύς της έκρηξης ισοδυναμούσε με 185 κιλά TNT - Παραποιήσεις μελετών και ελλιπή μέτρα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος - Μέθυσε, μάλωσε με την γυναίκα του και σκότωσε σκύλο

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οικογενειακή τραγωδία στο χωριό Μάρθα - Νεκρός 67χρονος από τα χέρια του αδελφού του - Δεν έχει αντιληφθεί ότι τον δολοφόνησε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία - Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

07:10LIFESTYLE

Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση - Akylas ή Good Job Nicky;

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα αύριο για δηλώσεις και έκπτωση 20%

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπόγια που έσβησε «ξαφνικά»

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Στιβ Μπάνον προσέγγισε τον Έπσταϊν στην προσπάθειά του να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέο βίντεο από το άγριο ξύλο σε πτήση από την Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ