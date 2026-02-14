Άλμα στις αμυντικές δαπάνες της Ινδίας

Η κυβέρνηση της Ινδίας προχωρά σε ιστορική αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος και στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Η χρηματοδότηση για νέα οπλικά συστήματα αυξάνεται κατά 24%, σηματοδοτώντας μια σαφή απομάκρυνση από τις πιο συγκρατημένες αυξήσεις του παρελθόντος που προσαρμόζονταν απλώς στον πληθωρισμό.

Ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας

Η σημαντική αυτή αύξηση αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις δυνατότητες της ινδικής αεροπορίας, επιτρέποντας την απόκτηση σύγχρονων αεροσκαφών και προηγμένων συστημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη εγχώριων προγραμμάτων, όπως το μαχητικό επόμενης γενιάς AMCA, που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ινδία αυτάρκη σε κρίσιμες αεροπορικές τεχνολογίες.

Προτεραιότητα στην εγχώρια βιομηχανία

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προϋπολογισμού είναι η ισχυρή στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Από τα συνολικά 2,19 τρισ. ρουπίες για εξοπλισμούς, τα 1,39 τρισ. προορίζονται αποκλειστικά για αγορές από ινδικές εταιρείες.

Η στρατηγική αυτή δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις όπως η Tata Group, η Larsen & Toubro και η Bharat Forge, οι οποίες ήδη συνεργάζονται με την Defence Research and Development Organisation σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ιδιωτικός τομέας και τεχνολογική εξέλιξη

Τα τελευταία χρόνια, η Ινδία επιχειρεί να μεταρρυθμίσει το σύστημα προμηθειών της, ώστε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην παραγωγή, η συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη παραμένει περιορισμένη.

Ένα βασικό εμπόδιο είναι η αβεβαιότητα γύρω από την απόδοση επενδύσεων, κυρίως λόγω της πρακτικής των συμβάσεων χωρίς δεσμεύσεις (NCNC). Ωστόσο, η πιθανή κατάργηση αυτής της πολιτικής εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μεγαλύτερη καινοτομία.

Νέα προγράμματα και επενδύσεις

Η κυβέρνηση επιδιώκει τη μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής στον ιδιωτικό τομέα, μέσω πρωτοβουλιών όπως τα iDEX και TDF, που ενισχύουν νεοφυείς επιχειρήσεις στον αμυντικό κλάδο. Το 2025, το οικοσύστημα αυτό προσέλκυσε επενδύσεις ύψους 247 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, μεγάλα έργα – όπως η παραγωγή του μεταγωγικού C-295 και προηγμένων αρμάτων μάχης – ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες, ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση της χώρας.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική και εξαγωγές

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της GlobalData, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ινδίας ενδέχεται να φτάσουν τα 543 δισ. δολάρια έως το 2030, με προοπτική περαιτέρω αύξησης.

Ο τελικός στόχος δεν είναι μόνο η κάλυψη των εγχώριων αναγκών, αλλά και η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγική δύναμη στον τομέα της άμυνας.

Η νέα στρατηγική της Ινδίας αντικατοπτρίζει μια φιλόδοξη προσπάθεια στρατιωτικής και βιομηχανικής αναβάθμισης. Με αυξημένες δαπάνες, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και σταδιακή ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, η χώρα επιχειρεί να εδραιωθεί ως ανεξάρτητη και ισχυρή δύναμη στον παγκόσμιο αμυντικό χάρτη.