Σαν σήμερα 29 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Απριλίου.
- 1091 - Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός νικά τους Πετσενέγους στη μάχη του Λεβουνίου και τους εξαφανίζει από την ιστορία.
- 1833 – Πεθαίνει ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της σύγχρονης εποχής, ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του (29 Απριλίου 1863)
- 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: ο Αδόλφος Χίτλερ παντρεύεται την επί χρόνια σύντροφό του, Εύα Μπράουν, σε ένα καταφύγιο στο Βερολίνο και ορίζει ως διάδοχό του τον ναύαρχο Καρλ Νταίνιτς. Ο Χίτλερ και η Μπράουν αυτοκτονούν την επόμενη ημέρα.
- 1980 - Πεθαίνει o Άγγλος σκηνοθέτης Άλφρεντ Χίτσκοκ, επονομαζόμενος και «μετρ του σασπένς».
