Ιράν στον ΟΗΕ: Το ΣΑ να υποχρεώσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Η Τεχεράνη ζητά πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «ενεργήσει αποφασιστικά» ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να τηρήσει πλήρως την εκεχειρία στον Λίβανο.

Όπως ανέφερε, το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα σταματήσει άμεσα όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών και θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το λιβανικό έδαφος.

Ο Ιραβανί καταδίκασε παράλληλα τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν στον ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας να υποχρεώσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πολιτική κρίση στο Κόσοβο: Αποτυχία εκλογής προέδρου και νέες εκλογές το αργότερο σε 45 ημέρες

03:32ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Πότε ξεκινάει η απεργία της ΠΝΟ

03:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο – Το πρωί οδηγείται στον εισαγγελέα

02:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια – Πότε αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

02:14ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Έρευνα σε εμπορικό πλοίο στο πλαίσιο του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών

01:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίηση Μπέσεντ προς τράπεζες για το ιρανικό «σκιώδες» τραπεζικό δίκτυο

01:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3Κ/2026: Πρόσκληση υποψηφίων για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών (ΠΕ)

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Οκτώ νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street με ανησυχίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου 5-4: Μυθική ματσάρα και γαλλικό... βήμα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία που αποκαλεί τον Τραμπ «Βασιλιά»

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

23:50ΥΓΕΙΑ

Λύθηκε μυστήριο 50 ετών για τις ομάδες αίματος - Τι αποκάλυψε νέα επιστημονική έρευνα

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68 (Τελικό) - Break με το... καλησπέρα

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Την προσοχή του κοινού για περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης εφιστά ο ΟΣΕΘ

23:41WHAT THE FACT

Οι καρχαρίες υπερθερμαίνονται - Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών τους ωθεί στα άκρα

23:38ΚΟΣΜΟΣ

FT: Παραιτείται η πρέσβης των ΗΠΑ στο Κίεβο, λόγω διαφωνιών με Τραμπ σχετικά με το πόστο στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στη Μαγνησία: 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν άντεξε τον θάνατο της κόρης της

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

21:23LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Βάσια Παναγοπούλου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο στην Πάτρα: Ψύχραιμος και χαμογελαστός ενώ του περνούσαν χειροπέδες

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

02:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια – Πότε αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζιο» ρήγμα για το επιτελικό κράτος - Οι «5» της ΝΔ που αμφισβητούν ανοιχτά το μοντέλο Μαξίμου

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68 (Τελικό) - Break με το... καλησπέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ