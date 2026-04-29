Ιράν στον ΟΗΕ: Το ΣΑ να υποχρεώσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Η Τεχεράνη ζητά πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «ενεργήσει αποφασιστικά» ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να τηρήσει πλήρως την εκεχειρία στον Λίβανο.
Όπως ανέφερε, το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα σταματήσει άμεσα όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών και θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το λιβανικό έδαφος.
Ο Ιραβανί καταδίκασε παράλληλα τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
