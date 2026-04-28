Youth Pass: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν από σήμερα, 01 Απριλίου, την αίτησή τους για το Youth Pass οι νέοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31.12.2025. Πρόκειται για ένα σημαντικό Πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και την 15η Μαΐου 2026. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα Youth Pass;

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Αναλυτικά:

Κατηγορία εμπόρου (MCC) Περιγραφή δραστηριότητας 3000 έως 3350 αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές 3351 έως 3500 ενοικίαση αυτοκινήτων 3501 έως 3999 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα 4111 μεταφορές 4112 σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 4121 υπηρεσίες ταξί 4131 υπηρεσίες λεωφορείων 4411 θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά 4457 ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών 4511 λοιπές αερομεταφορές 4582 αεροδρόμια / αεροσταθμοί 4722 ταξιδιωτικά πρακτορεία 4789 λοιπές μεταφορές 5551 ενοικίαση σκαφών 5561 ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ. 5815 ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική 5942 Βιβλιοπωλεία 7011 λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα 7032 κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού 7033 κάμπινγκ 7512 λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων 7832 σινεμά 7911 αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο 7922 θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων 7929 ορχήστρες και μπάντες 7991 εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία 7997 υπηρεσίες γυμναστηρίου 7999 λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, ήτοι μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC - Near Field Communication).

Η δράση του Youth Pass υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) µε χρηματοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

