Youth Pass: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.
Snapshot
- Οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος έως 31.12.2025 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Pass μέχρι 15 Μαΐου 2026 μέσω vouchers.gov.gr ή ΚΕΠ.
- Το Youth Pass προσφέρει ετήσια οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με ψηφιακή χρεωστική κάρτα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για αγορές σε τομείς πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.
- Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και η κάρτα παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από την έκδοσή της.
- Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας γίνεται μέσω μηνύματος SMS ή email με σύνδεσμο, ενώ η πίστωση του ποσού ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους.
- Η χρήση της κάρτας γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών ή ανέπαφων συναλλαγών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.
Στο vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν από σήμερα, 01 Απριλίου, την αίτησή τους για το Youth Pass οι νέοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31.12.2025. Πρόκειται για ένα σημαντικό Πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και την 15η Μαΐου 2026. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.
Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.
Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.
Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.
Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα Youth Pass;
Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Αναλυτικά:
Κατηγορία εμπόρου (MCC)
Περιγραφή δραστηριότητας
3000 έως 3350
αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές
3351 έως 3500
ενοικίαση αυτοκινήτων
3501 έως 3999
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
4111
μεταφορές
4112
σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
4121
υπηρεσίες ταξί
4131
υπηρεσίες λεωφορείων
4411
θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά
4457
ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών
4511
λοιπές αερομεταφορές
4582
αεροδρόμια / αεροσταθμοί
4722
ταξιδιωτικά πρακτορεία
4789
λοιπές μεταφορές
5551
ενοικίαση σκαφών
5561
ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.
5815
ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική
5942
Βιβλιοπωλεία
7011
λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
7032
κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού
7033
κάμπινγκ
7512
λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων
7832
σινεμά
7911
αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο
7922
θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων
7929
ορχήστρες και μπάντες
7991
εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία
7997
υπηρεσίες γυμναστηρίου
7999
λοιπές υπηρεσίες αναψυχής
Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, ήτοι μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC - Near Field Communication).
Η δράση του Youth Pass υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) µε χρηματοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Για υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ΕΔΩ.