Ιστορίες από τους δρόμους της Τεχεράνης: Πλήρωναν για τις σφαίρες που σκότωναν τα παιδιά τους

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν και οι μαζικές σφαγές του καθεστώτος των μουλάδων

Δημήτρης Δρίζος

Ιστορίες από τους δρόμους της Τεχεράνης: Πλήρωναν για τις σφαίρες που σκότωναν τα παιδιά τους
HRANA/x
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Νασρίν μιλά με ένα μείγμα οργής και απελπισίας. Η φωνή της σπάει καθώς περιγράφει την ημέρα που ο ανιψιός της, ο 37χρονος Χουμάν, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν. «Τους ανάγκασαν να πληρώσουν τη σφαίρα που σκότωσε τον γιο τους», λέει με δυσπιστία και θυμό.

Ο Χουμάν συμμετείχε στις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις στη Λαχιτζάν, στα βόρεια της χώρας, στις αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την οικογένειά του, πυροβολήθηκε θανάσιμα από τις κυβερνητικές δυνάμεις. «Βγήκε στους δρόμους χωρίς όπλο. Δεν είχε ούτε καν μια μικρή πέτρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Κι όμως, τον πυροβόλησαν με στρατιωτική σφαίρα», λέει η θεία του.

Ο πόνος της είναι εμφανής σε κάθε της λέξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, τα συναισθήματά της εναλλάσσονται ανάμεσα στη βαθιά θλίψη και την απόλυτη εξάντληση από την αίσθηση αδυναμίας. Ζώντας πλέον στη Γερμανία, η Νασρίν εξηγεί ότι δεν είναι ασφαλές για εκείνη να επιστρέψει στο Ιράν και να σταθεί δίπλα στην οικογένειά της στο πένθος.

«Το μόνο που μου έχει απομείνει από τον Χουμάν είναι μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία», λέει, πριν σκύψει και τη φιλήσει με δάκρυα στα μάτια.

1771227707886-501715025-clipboard02-16-202601.jpg

Το μακάβριο ταξίδι για την παραλαβή της σορού

Μετά τον θάνατο του Χουμάν, οι συγγενείς του πήγαν να παραλάβουν τη σορό του, όμως ενημερώθηκαν ότι είχε μεταφερθεί στην πόλη Ραστ. Πρόκειται για μια περιοχή όπου οι αρχές κατηγορούνται επίσης για βίαιη καταστολή των διαδηλωτών. Σύμφωνα με τη Νασρίν, ένας φίλος της οικογένειας στη Ραστ τούς μετέφερε ότι το παζάρι της πόλης πυρπολήθηκε και, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να ξεφύγουν από τις φλόγες, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ.

Λίγο αργότερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πλάνα από drone, τα οποία, όπως ανέφερε, έδειχναν το σημείο «τρεις ημέρες μετά το τρομοκρατικό περιστατικό της πυρκαγιάς στο παζάρι της Ραστ». Για τη Νασρίν, η αφήγηση αυτή αποτελεί προσπάθεια συγκάλυψης μιας μαζικής σφαγής.

Όταν τελικά η οικογένεια έφτασε στον χώρο όπου φυλάσσονταν οι σοροί, αντίκρισε δεκάδες άλλους συγγενείς να θρηνούν. «Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έκλαιγαν, ούρλιαζαν, υπέφεραν με κάθε τρόπο», περιγράφει. Οι αρχές τους οδήγησαν σε κοντέινερ, όπου βρίσκονταν στοιβαγμένα πτώματα. «Άνοιξαν τις πόρτες και είδαν σωρούς από νεκρούς, τον έναν πάνω στον άλλον. Έπρεπε να ψάξουν για να βρουν τον γιο τους».

Η οικογένεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, αναγκάστηκε να θάψει τον Χουμάν αμέσως και να υπογράψει έγγραφο ότι δεν θα μιλήσει ποτέ δημόσια για όσα είδε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τους ζητήθηκε να πληρώσουν το κόστος της σφαίρας που τον σκότωσε. «Τους ανάγκασαν να πληρώσουν για το όπλο που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού τους», λέει με αγανάκτηση.

Ένας νέος άνδρας, μια νέα χήρα

Ο Χουμάν ήταν παντρεμένος εδώ και τρία χρόνια. Η νεαρή σύζυγός του βρέθηκε ξαφνικά χήρα. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, φίλος του έγραψε ότι μόλις μία ώρα πριν πέσει νεκρός, ο Χουμάν είχε πει πως αν δεν επέστρεφε, θα σήμαινε ότι πέθανε για να μπορέσουν άλλοι να ζήσουν ελεύθεροι.

Στο ερώτημα ποιον θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατό του, η απάντηση της Νασρίν είναι ακαριαία. «Την ιρανική κυβέρνηση, τους μουλάδες. Είναι όλοι δολοφόνοι, έχουν όλοι το αίμα του ιρανικού λαού στα χέρια τους», λέει. «Πυροβολούν τα νέα παιδιά και μετά ζητούν χρήματα για τη σφαίρα. Είναι αυτοί άνθρωποι της εξουσίας ή απλοί δολοφόνοι;»

Ασαφής ο πραγματικός αριθμός των νεκρών

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων από τις μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου παραμένει αδύνατο να επαληθευτεί. Η ιρανική κυβέρνηση έχει δώσει στη δημοσιότητα λίστα περίπου 3.000 νεκρών, στην οποία περιλαμβάνονται πολίτες αλλά και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, αποδίδοντας τη βία σε «ταραχοποιούς» και σε ξένη παρέμβαση.

Ωστόσο, μαρτυρίες όπως αυτή της Νασρίν σκιαγραφούν μια πολύ πιο σκοτεινή εικόνα, γεμάτη φόβο, σιωπή και βία. Μια πραγματικότητα όπου οι οικογένειες όχι μόνο χάνουν τους ανθρώπους τους, αλλά εξαναγκάζονται να πληρώσουν και το τίμημα της ίδιας τους της απώλειας. Σε αυτό το τοπίο, η φωτογραφία του Χουμάν γίνεται σύμβολο ενός αγώνα για ελευθερία, αλλά και μιας αβάσταχτης τραγωδίας που συνεχίζει να βαραίνει το Ιράν.

*Με πληροφορίες από το skynews.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis εξελίσσει και καινούργιo diesel και νέο κινητήρα βενζίνης

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκπτωτος ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάθρι: Νέα έκκληση της δημοσιογράφου για την απελευθέρωση της μητέρας της - «Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνετε το σωστό» - Το γάντι που εξετάζουν οι Αρχές

10:47LIFESTYLE

Eurovision-τηλεθέαση: Στα «κόκκινα» η ΕΡΤ1 με τον εθνικό τελικό

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο - Υπέρβαση του στόχου στα καθαρά έσοδα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Τράβηξε χειρόφρενο με μεγάλη ταχύτητα ο 15χρονος - Πώς έγινε η τραγωδία

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανήλικος στο νοσοκομείο λόγω μέθης - Τρεις συλλήψεις

10:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Στα ιδιωτικά φαρμακεία από σήμερα - Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίμνη Μίσιγκαν: «Κυνηγός ναυαγίων» βρήκε πλοίο - φάντασμα 150 χρόνια μετά τη βύθισή του

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε το 100% της πληρότητας η λίμνη Καστρακίου στην Αιτωλοακαρνανία

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Η κινηματογραφική μαρτυρία για τους 200 της Καισαριανής

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ποιος είναι ο μυστηριώδης Γερμανός επιχειρηματίας που κατονομάζεται σε 7.461 αρχεία

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

10:01TRAVEL

Το νησί των Βορείων Σποράδων που βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου - Χιονοστιβάδα έπληξε τη γραμμή

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός λόγος για τον πριγκιπικό «ακήρυχτο πόλεμο» μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ρεκόρ βροχόπτωσης 50 ετών στην Κέρκυρα - Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Τριήμερες κινητοποιήσεις - Τα αιτήματα του κλάδου

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Η υπουργός του Μητσοτάκη που έμοιαζε με μοντέλο - Αποθέωση του τουρκικού Τύπου για Ζαχαράκη

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα - Νεκρός ο 41χρονος οδηγός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η διάσημη «αψίδα του έρωτα» γκρεμίστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα»: Η κινηματογραφική μαρτυρία για τους 200 της Καισαριανής

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα και θα μπορούσε να καταρρίψει μέχρι και αεροπλάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ