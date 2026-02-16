Ο Youtuber Λόγκαν Πολ πούλησε σπάνια κάρτα Pokémon έναντι 16,5 εκατομμύριων δολαρίων σε δημοπρασία

Η δημοπρασία, η οποία έγινε σε livestream, διήρκεσε 42 ημέρες και έληξε τη Δευτέρα

Ο Λόγκαν Πολ

Πριν από πέντε χρόνια, ο Youtuber και παλαιστής του WWE Λόγκαν Πολ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ όταν αγόρασε μια κάρτα Pokémon για 5,2 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε ήταν μια καλή επένδυση, καθώς την πούλησε για το εκπληκτικό ποσό των 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με ένα διαμαντένιο κολιέ σε μια δημοπρασία.

Η σπάνια κάρτα Pokémon Pikachu Illustrator – μία από τις μόλις 39 που δημιουργήθηκαν για έναν διαγωνισμό εικονογράφησης στα τέλη της δεκαετίας του '90 – πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Goldin τη Δευτέρα. Πιστεύεται ότι η κάρτα απέφερε στον Youtuber ένα κέρδος άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων, μια πώληση που ο ίδιος χαρακτήρισε «απολύτως τρελή».

Η δημοπρασία, η οποία έγινε σε livestream, διήρκεσε 42 ημέρες και έληξε τη Δευτέρα.

Δείτε όλο το livestream:

«Θεέ μου, αυτό είναι τρελό», ακούγεται να λέει ο Πολ μετά την πώληση της κάρτας.

Λίγα λεπτά μετά την πώληση, ένας εκπρόσωπος του Guinness World Records εμφανίστηκε στην οθόνη και επιβεβαίωσε ότι ο 30χρονος influencer «μόλις πούλησε την πιο ακριβή κάρτα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ».

Δείτε βίντεο:

Η κάρτα ήταν μέσα σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κολιέ, το οποίο φορούσε ο Πολ στην εκδήλωση επαγγελματικής πάλης WrestleMania 38 το 2022, με την υπόσχεση ότι θα την παραδώσει προσωπικά στον νικητή της δημοπρασίας.

Δείτε την κάρτα:

Κάρτα Πόκεμον - Logan Paul

Ο 30χρονος influencer αποχαιρέτησε την κάρτα το Σάββατο σε μια ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας «αντίο φίλε μου. Ήταν απίστευτό προνόμιο να είμαι ο ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου συλλεκτικού αντικειμένου στον κόσμο».

Η κάρτα είναι μία από τις 20 κάρτες Illustrator που βαθμολογήθηκε με 10 από την PSA (Professional Sports Authenticator), πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια «σχεδόν τέλεια κάρτα».

Οι συλλεκτικές κάρτες Pokémon που σχετίζονται με την εξαιρετικά δημοφιλή ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο στην αξία τους τα τελευταία χρόνια.

«Η αγορά για τις κάρτες Pokémon είναι καυτή. Κυριαρχεί στην αγορά και αυτή είναι η νούμερο ένα κάρτα», είπε ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Ken Goldin.

