Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μέση αύξηση θερμοκρασίας 3 βαθμών

Σύμφωνα με νέα έκθεση του ESABCC, οι σημερινές προσπάθειες προσαρμογής στις αυξανόμενες θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται «ανεπαρκείς, αποσπασματικές και συχνά καθυστερημένες»

Δημήτρης Δρίζος

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μέση αύξηση θερμοκρασίας 3 βαθμών
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν κορυφαίοι επιστήμονες, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη παραμένει δραματικά απροετοίμαστη απέναντι στην κλιματική κρίση, την ώρα που ο πλανήτης βαδίζει προς ένα μέλλον με άνοδο της θερμοκρασίας έως και 3 βαθμούς Κελσίου.

Ο Maarten van Aalst, μέλος του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή (ESABCC), τόνισε πως η προστασία της Ευρώπης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα «δεν είναι πυρηνική φυσική», αλλά ζήτημα πολιτικής βούλησης, προετοιμασίας και κοινής λογικής.

«Είναι ένα δύσκολο έργο, αλλά ταυτόχρονα απολύτως εφικτό. Δεν είναι πυρηνική φυσική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο van Aalst, πρώην επικεφαλής του κλιματικού κέντρου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και νυν γενικός διευθυντής του Βασιλικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Ολλανδίας (KNMI).

Σύμφωνα με νέα έκθεση του ESABCC, οι σημερινές προσπάθειες προσαρμογής στις αυξανόμενες θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται «ανεπαρκείς, αποσπασματικές και συχνά καθυστερημένες». Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για ένα σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 2,8 έως 3,3 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100 σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Θανατηφόρα καιρικά φαινόμενα και πρωτοφανείς καταστροφές

Τα τελευταία χρόνια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει ακόμα και τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις των επιστημόνων. Οι καταρρακτώδεις βροχές στην κοιλάδα Ahr της Γερμανίας το 2021 κόστισαν τη ζωή σε 134 ανθρώπους, ενώ στην περιοχή της Βαλένθιας στην Ισπανία, το 2024, 229 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες.

Παράλληλα, οι θερινές θερμοκρασίες προκαλούν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες θανάτους σε ολόκληρη την ήπειρο, με μελέτες να αποδίδουν από το 50% έως και τα δύο τρίτα αυτών των απωλειών στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές του περασμένου έτους κατέκαψαν περισσότερες εκτάσεις από ποτέ άλλοτε στα ευρωπαϊκά χρονικά.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πορτογαλία δέχθηκε ισχυρές πιέσεις να εκπονήσει άμεσα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς μια πρωτοφανής ακολουθία καταιγίδων άφησε πίσω της τουλάχιστον 16 νεκρούς και ζημιές που υπολογίζονται σε 775 εκατ. ευρώ.

«Πληρώνουμε ήδη το τίμημα»

Ο van Aalst υπογράμμισε ότι πριν από δύο δεκαετίες, οι επιστήμονες θεωρούσαν πως τέτοια ακραία φαινόμενα θα πλήττουν κυρίως φτωχότερες χώρες, χωρίς την ικανότητα να προστατευθούν. «Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η ίδια η Ευρώπη είναι ευάλωτη, ιδίως απέναντι σε φαινόμενα που δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, η ήπειρος ήδη «πληρώνει το τίμημα» της ανεπαρκούς προετοιμασίας και χρειάζεται επειγόντως αναβάθμιση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των υποδομών.

Η έκθεση του ESABCC προτείνει υποχρεωτικές αξιολογήσεις κλιματικού κινδύνου για όλα τα κράτη, ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας σε κάθε δημόσια πολιτική και σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε μέτρα προστασίας, ακόμη και μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στο όριο των δυνατοτήτων προσαρμογής

Ο van Aalst, που συμμετείχε και στη σύνταξη της τελευταίας έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), τόνισε πως το πιο κρίσιμο μήνυμα είναι η ανάγκη αποφυγής ενός τόσο ακραίου σεναρίου υπερθέρμανσης.

«Η IPCC είναι ξεκάθαρη: πρόκειται για ένα εξαιρετικά προβληματικό μέλλον, με ραγδαία αυξανόμενους κινδύνους. Και για ορισμένους από αυτούς, θα φτάσουμε στα όρια της προσαρμογής», προειδοποίησε.

Ένα τέτοιο σενάριο σημαίνει υπερδιπλάσια αύξηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τον στόχο της Συμφωνίας των Παρισίων του 2015, που προέβλεπε συγκράτηση της υπερθέρμανσης κάτω από τους 1,5°C. Το ESABCC καλεί, μάλιστα, τις κυβερνήσεις να δοκιμάσουν τα σχέδιά τους ακόμη και σε πιο ακραία σενάρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των κοινωνιών.

Το μήνυμα των επιστημόνων είναι σαφές: η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να καθυστερεί άλλο. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι ήδη εδώ και χωρίς άμεσες, γενναίες αποφάσεις, οι επόμενες δεκαετίες προμηνύονται εξαιρετικά δύσκολες.

*Με πληροφορίες από τον Guardian

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου σήμερα: Πού θα είναι ορατός ο «δακτύλιος της φωτιάς»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλέφτες αρπάζουν τα πάντα στα κοιμητήρια Θέρμης – Κάμερες και σεκιούριτι βάζει ο Δήμος

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες πυρηνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν υπό την απειλή πολέμου - Η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και η βόμβα «γίγαντας» GBU-57

08:11WHAT THE FACT

Τι απαντούν οι επιστήμονες για τον έρωτα με την πρώτη ματιά – Μύθος ή πραγματικότητα;

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Αντώνης Δαγκλής, o Έλληνας «Τζακ Αντεροβγάλτης»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μέση αύξηση θερμοκρασίας 3 βαθμών

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Semi λίγο πριν την έναρξη παραγωγής

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

07:40TRAVEL

Μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα: Το Ξυλόκαστρο της απλότητας και της ηρεμίας

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… χαμό χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον – Βίντεο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ανησυχία στην Ουάσιγκτον - Γιατί η Κίνα κατασκευάζει εκατοντάδες υποβρύχια;

06:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ανησυχία στην Ουάσιγκτον - Γιατί η Κίνα κατασκευάζει εκατοντάδες υποβρύχια;

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το μοιραίο λάθος με τις δεκάδες κάρτες SIM στη Γάζα που οδήγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι αντίπαλοι του Akyla και οι κρίσιμες ημερομηνίες που μπορούν να ανατρέψουν πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ