Γαλλία: Εννέα συλλήψεις για την δολοφονία του νεαρού Κουέντιν - Βοηθός βουλευτή ο ένας

νάμεσα στους εννέα συλληφθέντες βρίσκεται και ο Ζακ-Ελί Φαβρό, κοινοβουλευτικός βοηθός του βουλευτή της  Ραφαέλ Αρνό

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γαλλία: Εννέα συλλήψεις για την δολοφονία του νεαρού Κουέντιν - Βοηθός βουλευτή ο ένας
Η άγρια δολοφονία του 23χρονου δεξιού ακτιβιστή και πιστού καθολικού, Κουέντιν Ντεράνκ, έχει προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη, φέρνοντας στο επίκεντρο τη δράση ακροαριστερών ομάδων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, ο νεαρός δέχθηκε θανάσιμη επίθεση το περασμένο Σάββατο στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Sciences Po στη Λυών. Την ώρα εκείνη, η ευρωβουλευτής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), Ρίμα Χασάν, πραγματοποιούσε ομιλία στον χώρο. Ο Ντεράνκ επιχείρησε να προστατεύσει μέλη της φεμινιστικής οργάνωσης Collectif Némésis, οι οποίες διαδήλωναν κατά της μετανάστευσης και δέχθηκαν επίθεση από περίπου 40 μέλη της Antifa. Συγκεκριμένα οι εννέα συλληφθέντες είναι ακροαριστεροί ακτιβιστές (της οργάνωσης La Jeune Garde) που έχουν άμεση σχέση με το κόμμα «La France Insoumise».

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Κουέντιν και ένας φίλος του ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα. Ο 23χρονος κατέληξε από σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις, αφού δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Όπως ανακοινώθηκε, ανάμεσα στους εννέα συλληφθέντες βρίσκεται και ο Ζακ-Ελί Φαβρό, κοινοβουλευτικός βοηθός του βουλευτή της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ραφαέλ Αρνό. Ο Αρνό έσπευσε να δηλώσει μέσω της πλατφόρμας X πως ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες τερματισμού της συνεργασίας με τον βοηθό του, σημειώνοντας ότι ο Φαβρό έχει παύσει κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

Τη Δευτέρα, ο εισαγγελέας Thierry Dran δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Deranque δέχτηκε κλωτσιές και γροθιές από «τουλάχιστον έξι» άτομα και ότι η νεκροψία έδειξε θανατηφόρα τραύματα στο κρανίο και στον εγκέφαλό του.

Ο Μελανσόν στηρίζει το κόμμα του

Η είδηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γάλλου Προέδρου, Σεμπαστιάν Λεκορνού. «Πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα στις τάξεις σας. Και μάλιστα γρήγορα», έγραψε ο Λεκορνού απευθυνόμενος στην ηγεσία της Αριστεράς, αποφεύγοντας ωστόσο να παραβιάσει το τεκμήριο της αθωότητας πριν την ολοκλήρωση της έρευνας.

Κι όμως, η απάντηση του επικεφαλής της LFI, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ήταν κάθετη. Ο Μελανσόν δήλωσε υπερήφανος για την κοινοβουλευτική του ομάδα, αρνούμενος οποιαδήποτε εσωτερική κάθαρση. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς επέρριψε την ευθύνη στο πανεπιστήμιο και τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα της βίας προέρχεται από την ακροδεξιά, ενώ εξήρε την πολιτική ταυτότητα των μελών του κόμματός του.

Την Κυριακή πάντως πριν την σύλληψη του εργαζόμενου στην Κ.Ο. του κομματός του ο Μελανσόν δήλωσε ότι το κόμμα του «δεν έχει καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Όσοι μας κατηγορούν διαπράττουν συκοφαντία.

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας, αλλά και την συμπάθεια και την συμπόνια μας προς την οικογένεια και τους φίλους του Ντεράνκ. Έχουμε δηλώσει δεκάδες φορές ότι αντιτιθέμεθα σε κάθε μορφή βίας», είπε.

