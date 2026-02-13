Παρίσι: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που απειλούσε με μαχαίρι κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος δέχθηκε αστυνομικά πυρά όταν οπλισμένος με μαχαίρι απείλησε έναν αξιωματικό κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, στο Παρίσι. Ωστόσο, άλλες αναφορές κάνουν λόγο ότι έχει υποκύψει στα τραύματά του.

Το περιστατικό συνέβη στη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων νωρίτερα απόψε, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι γύρω σταθμοί του μετρό, καθώς και να στηθεί κλοιός ασφαλείας.

Un individu ARMÉ D'UN COUTEAU a été NEUTRALISÉ PAR BALLE après avoir ATTAQUÉ des gendarmes dans le secteur de l'Arc de Triomphe, à Paris. Un important dispositif de police est actuellement déployé sur place.



Un important dispositif de police est actuellement déployé sur place.



Σύμφωνα με την Le Figaro, ο δράστης επιχείρησε να μαχαιρώσει έναν αξιωματικό

Σύμφωνα με την Le Figaro, ο δράστης επιχείρησε να μαχαιρώσει έναν αξιωματικό κατά τη διάρκεια της αναζωπύρωσης της φλόγας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία γίνεται καθημερινά στις 6 μ.μ. φωνάζοντας «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας, θα δούμε ποιος θα θριαμβεύσει κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου».

Ένας δεύτερος αστυνομικός, παρών στο σημείο, πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο και τραυμάτισε τον άνδρα.

AFP - Paris 13 février 2025

Un homme armé d'un couteau a été blessé par balles après avoir menacé des gendarmes vendredi sous Arc de Triomphe à Paris, selon Agence France-Presse citant une source policière. L'homme a été transporté à l'hôpital.



L’homme a été transporté à l’hôpital. Le parquet national… pic.twitter.com/995kMRkCFu — Zakaria ABDELKAFI / زكريا عبد الكافي (@ZakriaAbdelkafi) February 13, 2026

Τα κίνητρα και η ταυτότητα του υπόπτου παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η γαλλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία επιβεβαίωσε το περιστατικό και δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα ενώ δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.