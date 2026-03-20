Μακρόν: Εξετάζεται αποστολή υπό τον ΟΗΕ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην πιθανότητα δημιουργίας «πλαισίου του ΟΗΕ» για μια μελλοντική αποστολή που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, αφού σιγήσουν τα όπλα, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να βοηθήσει».

Η κυβέρνηση της Γαλλίας θα θέσει το θέμα «στους κυριότερους εταίρους της, ειδικά στα κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ, ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα «να έχουμε πλαίσιο του ΟΗΕ για αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο Ορμούζ», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για «εξερευνητική» πρωτοβουλία «που αρχίσαμε και θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν έχει πιθανότητες» να καρποφορήσει, πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, συζήτησε το ζήτημα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, «η Γαλλία είναι έτοιμη, μαζί με άλλες χώρες, να αναλάβει την ευθύνη ενός συστήματος συνοδείας των πλοίων στο Στενό, στο πλαίσιο αποστολής» που δεν θα έχει καμία σχέση με τον πόλεμο.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία δύναμη στο Στενό στο πλαίσιο των πολεμικών επιχειρήσεων και των βομβαρδισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη» στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Μακρόν.