Βενεζουέλα: Υπό κράτηση ο μεγιστάνας πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι - Η συνάντηση «δόλωμα» των αστυνομικών

Σε αυτή τη φωτογραφία της 29ης Απριλίου 2020, ο Βενεζουελανός εφοπλιστής Γουίλμερ Ρουπέρτι κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Καράκας της Βενεζουέλας

Ο επιχειρηματίας πετρελαίου της Βενεζουέλας Βίλμερ Ρουπέρτι γνωστός για τους δεσμούς του με τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες, έχει τεθεί υπό κράτηση από την Πέμπτη από την αστυνομία πληροφοριών της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ρουπέρτι απέκτησε φήμη βοηθώντας τη μεταφορά καυσίμων και αργότερα ενεπλάκη σε μια διαμάχη για τις εξαγωγές οπτάνθρακα πετρελαίου.

Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους του, τη δικηγορική εταιρία Winston & Strawn, οι αρχές ζήτησαν από τον Ρουπέρτι μία συνάντηση, θέτοντας υπό κράτηση τόσο τον ίδιο όσο και τους σωματοφύλακές τους.

Λίγο αργότερα τους άφησαν ελεύθερους, κάτι που δεν συνέβη με τον μεγιστάνα, ενώ οι αρχές δεν παρείχαν καμία δικαιολογία για την κράτησή του, ανέφερε η εταιρεία, η οποία σε δήλωσή της στο Reuters εξέφρασε ανησυχίες για την υγεία του.

Ο Ρουπέρτι, βασικό πρόσωπο στο εμπόριο πετρελαίου της Βενεζουέλας, κέρδισε εξέχουσα θέση για τη συνεργασία του με την κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες.

Οι συναλλαγές της εταιρείας του με την κρατική PDVSA έχουν περιπλεχθεί από πρόσφατες διαφωνίες για συμβόλαια.

Ο Ρουπέρτι, ένας μεγιστάνας της ναυτιλίας και του πετρελαίου κοντά στις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, έγινε γνωστός αφού βοήθησε στη μεταφορά καυσίμων στη χώρα κατά τη διάρκεια της απεργίας του 2002-2003 στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, ένας ρόλος που εδραίωσε τους δεσμούς του με την τότε κυβέρνηση Τσάβες.

Τα πιο πρόσφατα χρόνια, η Maroil Trading με έδρα τη Γενεύη έγινε βασικός εξαγωγέας πετρελαϊκού οπτάνθρακα (παραπροϊόν της διύλισης αργού πετρελαίου) της Βενεζουέλας βάσει σύμβασης με την κρατική PDVSA, αν και αυτή η επιχείρηση αργότερα ενεπλάκη σε μια διαμάχη σχετικά με τις πληρωμές και τους όρους της σύμβασης.

Το Reuters ανέφερε το 2023 ότι η PDVSA είχε αναστείλει τις παραδόσεις προς τη Maroil στο πλαίσιο ελέγχου των απαιτήσεων.

