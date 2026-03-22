Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

Λήφθηκαν μέτρα ασφαλείας σε ακτίνα 400

500 μέτρων και η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση.

Δύο κτίρια κατέρρευσαν στο Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδει η τουρκική Hurriyet. Στο σημείο σπεύδουν δεκάδες ομάδες διάσωσης, ενώ πολίτες συμμετέχουν επίσης στις προσπάθειες. Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε ζωντανό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων εγκλωβισμένων.

İstanbul Fatih'te çöken binada 1 kişi sağ kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. https://t.co/CqizpZcic3 pic.twitter.com/baFl5e2W77 — Politik TR (@politikTRcom) March 22, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης της Κωνσταντινούπολης, η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη φυσικού αερίου. Από τα πέντε άτομα που φέρονται να ήταν παγιδευμένα στα συντρίμμια, τα τρία έχουν ήδη απεγκλωβιστεί και νοσηλεύονται, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται για τα υπόλοιπα δύο.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στην οδό Εμπέ, στην περιοχή Αϊβανσαράι του Φατίχ. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις από γειτονικές περιοχές, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας σε ακτίνα 400-500 μέτρων. Οι διασώστες χρησιμοποιούν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά K9 για την εντόπιση εγκλωβισμένων.

?İstanbul Fatih'te bir bina çökmüş. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu düşünülüyor.



Allah yardımcıları olsun. pic.twitter.com/hY8E7HjaFM — Yaşar Aslan (@YasarAslan571) March 22, 2026

Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια δείχνουν παλιά και κατεστραμμένα κτίρια, συνήθως δύο ορόφων. Οι πολίτες προσπαθούν να συνδράμουν τις ομάδες διάσωσης, ενώ οι προσπάθειες απεγκλωβισμού συνεχίζονται με γρήγορο ρυθμό.

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των υπολοίπων και να απομακρύνουν όλα τα άτομα που μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στα συντρίμμια.