OnlyFans: Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας ενηλίκων σε ηλικία 43 ετών

Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας εξαγόρασε τη Fenix International, την εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται το OnlyFans, το 2018

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

OnlyFans: Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας ενηλίκων σε ηλικία 43 ετών
Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι , πέθανε σε ηλικία 43 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο που κρατήθηκε κρυφή, ανακοίνωσε η πλατφόρμα.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Leo Radvinsky. Ο Λέο πέθανε ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας εξαγόρασε τη Fenix International, την εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται το OnlyFans, το 2018 και παρέμεινε διευθυντής και πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας.

Η μάχη του με τον καρκίνο ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο κοινό και ο Ραντβίνσκι κράτησε ένα περίφημο χαμηλό προφίλ παρά την ιδιότητά του ως δισεκατομμυριούχου.

Ήταν εξέχων δωρητής για ιατρικούς σκοπούς και το 2024, αυτός και η σύζυγός του ήταν σημαντικοί υποστηρικτές ενός προγράμματος επιχορήγησης 23 εκατομμυρίων δολαρίων για την έρευνα για τον καρκίνο μέσω ενός ιδρύματος γαστρεντερικής έρευνας, σύμφωνα με έκθεση της Wall Street Journal.

Τι γνωρίζουμε γι' αυτόν;

Πληροφορίες για το who is who του Ραντβίνσκι είχε δημοσιεύσει σε παλαιότερο άρθρο του, το bbc.com, σημειώνοντας πως επιλέγει χαμηλό προφίλ και άντλησε τις τις πληροφορίες από ένα προφίλ στο LinkedIn και μια προσωπική ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με το LinkedIn, αναφερόταν ως επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας τεχνολογίας που έχει «ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αναδυόμενες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης».

Στην ιστοσελίδα του, ο Ραντβίνσκι ανέφερε ότι έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες «δημιουργώντας εταιρείες λογισμικού και συμβάλλοντας στο κίνημα ανοιχτού κώδικα».

Γεννημένος στην ουκρανική πόλη-λιμάνι της Οδησσού, η εταιρεία του Ραντβίνσκι έκανε δωρεά στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα και η πραγματική αξία της δωρεάς το 2022 ανήλθε σε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinDesk.

Πέρα από τον προγραμματισμό και τη φιλανθρωπία, «είναι ένας φανατικός αναγνώστης που είναι πάντα έτοιμος για έναν αγώνα σκακιού και είναι επίδοξος πιλότος ελικοπτέρου», αναφέρει η ιστοσελίδα του.

Η οικογένειά του μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν παιδί και εγκαταστάθηκαν στο Σικάγο, ανέφερε η Daily Telegraph. Τώρα ζει στην «ηλιόλουστη Φλόριντα», αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού.

Ο δισεκατομμυριούχος περιγράφεται από το Forbes ως παντρεμένος άνδρας, αλλά το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την ταυτότητα της συζύγου του.

Ιστορικό επιχείρησης

Η OnlyFans δεν είναι η πρώτη επιχείρηση του Ραντβίνσκι που συνδέεται με τη βιομηχανία ταινιών ερωτικού περιεχομένου.

Ο Ραντβίνσκι σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Northwestern, κοντά στο Σικάγο του Ιλινόις, και αποφοίτησε το 2002. Έκτοτε, ο επιχειρηματίας έχει εμβαθύνει σε πολλά έργα.

Πριν γίνει ο μοναδικός μέτοχος της μητρικής εταιρείας της OnlyFans, Fenix, ίδρυσε μια επιχείρηση παραπομπών ιστοσελίδων που ονομάζεται Cybertania.

Σύμφωνα με το Forbes , η επιχείρηση προσέφερε στους χρήστες συνδέσμους προς κωδικούς πρόσβασης για περιεχόμενο, περιλαμβανομένων ερωτικής φύσης, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Πριν αγοράσει την OnlyFans, είχε επίσης μια επιτυχημένη επιχείρηση με κάμερες web για ενήλικες.

Πόσα χρήματα βγάζει το OnlyFans;

Η εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε τον Αύγουστο του 2023 ότι τα κέρδη προ φόρων για την περίοδο έφτασαν τα 525 εκατομμύρια δολάρια, από 432 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, ο αριθμός των δημιουργών στο OnlyFans αυξήθηκε κατά 47% σε σχεδόν 3,2 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των χρηστών αυξήθηκε κατά 27% σε σχεδόν 239 εκατομμύρια.

Ωστόσο, η πλατφόρμα έχει επίσης αντιμετωπίσει κριτική και έχει ανανεωθεί η προσοχή από ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις.

Το BBC News ανέφερε το 2021 ότι το OnlyFans δεν εμπόδιζε τους ανήλικους χρήστες να πωλούν και να εμφανίζονται σε άσεμνα βίντεο.

Η OnlyFans είχε δηλώσει τότε ότι τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας της υπερέβαιναν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

