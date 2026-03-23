Tζέισον Μομόα: Απόδραση του Aquaman από την πλημμυρισμένη Χαβάη - Η συγκινητική ανάρτησή του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι πλημμύρες στο Waialua της Χαβάης, στις 20 Μαρτίου 2026

Ο Τζέισον Μομόα, γεννημένος στη Χονολουλού της Χαβάης, ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram για να αναλογιστεί το χάος που έχει εκτυλιχθεί στην Οάχου τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς καταιγίδες, ασταμάτητες βροχές και μεγάλες πλημμύρες έπληξαν κοινότητες που ήδη βρίσκονταν υπό πίεση. Ο σταρ του Aquaman βγήκε στην κοινότητα και βοήθησε στην διανομή τροφίμων σε πλημμυροπαθείς.

Υπολογίζεται ότι 5.500 κάτοικοι έλαβαν εντολή εκκένωσης καθώς η καταιγίδα Kona Low προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με το κόστος των ζημιών να εκτιμάται πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Πλημμύρες στη Χαλέιβα της Χαβάης, το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026

Σε μια συγκινητική ανάρτηση, ο Μομόα ξεκαθάρισε ότι η εστίασή του είναι στους ανθρώπους που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή - ειδικά στις οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στους ευάλωτους κατοίκους που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις κακοκαιρία.

«Αλόχα σε όλους, Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες. Οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, η συνεχής βροχή σε όλη την Οάχου έχουν επηρεάσει τόσους πολλούς από τους ανθρώπους μας, ειδικά εκείνους που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Βλέποντας οικογένειες να εκτοπίζονται, κοινότητες να αγωνίζονται και τους άστεγους γείτονές μας να πλήττονται περισσότερο...»

Ευχαριστώντας όσους τον συνόδευσαν, ο Momoa συνέχισε: «Θέλω απλώς να αφιερώσω λίγο χρόνο για να πω Mahalo στην ʻohana μου και σε όλους στο @zippys που βοήθησαν αυτή την εβδομάδα με ανοιχτές καρδιές. Αυτό που μπορεί να μοιάζει με μια μικρή χειρονομία μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον που έχει ανάγκη».

Πρόσθεσε: «Περάσαμε χρόνο στη δυτική πλευρά, προσπαθώντας απλώς να δείξουμε αγάπη, να φέρουμε λίγο φαγητό και να υπενθυμίσουμε στην κοινότητά μας ότι σας βλέπουμε, είμαστε στο πλευρό σας και δεν είστε μόνοι. Αυτό είναι το aloha. Είναι να εμφανιζόμαστε ο ένας για τον άλλον όταν έχει μεγαλύτερη σημασία».

Ο Μομόα καθησύχασε τους θαυμαστές του, λέγοντας πως μαζί με την οικογένειά του είχαν δραπετεύσει με ασφάλεια, από την πληγείσα περιοχή.

