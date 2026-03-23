Κολομβία: Συνετρίβη C-130 με 110 επιβαίνοντες
Στο Πουέρτο Λεγκουίζαμο, το Πουτουμάγιο, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη
Το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι ένα αεροσκάφος Lockheed Martin LMT.N Hercules C-130 συνετρίβη στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ το τοπικό μέσο ενημέρωσης BluRadio ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες.
Η αιτία της συντριβής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 20 ένστολοι έχουν είναι ζωντανοί.
