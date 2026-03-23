Γιοχάνες Χαν: Παραιτήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο

Την παραίτηση του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, γνωστοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω εκκρεμών υποχρεώσεων.

«Ο Χαν παραιτήθηκε από τη θέση του ως ειδικού απεσταλμένου της Επιτροπής για το Κυπριακό, λόγω άλλων εκκρεμών υποχρεώσεων. Η Επιτροπή σέβεται την απόφαση του κ. Χαν και τον ευχαριστεί για την πολύτιμη συμβολή του στη διαδικασία διευθέτησης κατά το τελευταίο έτος», δήλωσε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Συνοχής, Ματσιέι Μπερεστέκι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα τον ντερ Λάιεν, «θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα εν ευθέτω χρόνω». Ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ Χαν, έχει οριστεί νέος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Αυστριακής Εθνικής Τράπεζας (OeNB), με πενταετή θητεία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο κ. Χαν ενημέρωσε με επιστολή του τόσο την Επιτροπή, όσο και τον ΟΗΕ σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί από τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

