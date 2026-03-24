Η «μάχη μιμιδίων» του Ιράν: Από τα Lego στην παρωδία των Teletubbies σε έναν ακήρυχτο πόλεμο

Ένας παράλληλος πόλεμος εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή, «κερδίζοντας» τις εντυπώσεις των χρηστών του διαδικτύου, όπου το χιούμορ, η ευρηματικότητα και η σάτιρα, δίνουν πόντους υπεροχής στη μία ή την άλλη πλευρά.

Σε αυτήν την αποκαλούμενη «μάχη μιμιδίων», ένα πλεονέκτημα κατά γενική ομολογία και σύμφωνα με τις αντιδράσεις στα social media, φέρεται να έχει το Ιράν, που έχει επιστρατεύσει την AI τεχνολογία σε εργαλείο διαμόρφωσης αντιλήψεων, που απέχουν κατά πολύ ωστόσο από την πραγματικότητα.

Η ψηφιακή στρατηγική του Ιράν έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό σε μιμίδια και αναφορές στην ποπ κουλτούρα, σαρκαστικά χτυπήματα στην ηγεσία των ΗΠΑ και σύντομα, viral βίντεο και κινούμενα σχέδια.

Σύμφωνα με το NDTV, οι ιρανικοί λογαριασμοί έχουν κατακλύσει τις πλατφόρμες με κινούμενα κλιπ, χιούμορ και εξειδικευμένες αναφορές στο Διαδίκτυο σε μια έντονη απόκλιση από την επίσημη κρατική επικοινωνία.

Ομοίως, το WION ανέφερε ότι ακόμη και οι επίσημοι χειριστές της ιρανικής πρεσβείας «τρολάρουν» τις ΗΠΑ στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας χιούμορ για να ενισχύσουν τα μηνύματά τους.

Όταν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ προκάλεσε σύγχυση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας αφού ισχυρίστηκε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών είχε συνοδεύσει ένα πετρελαιοφόρο μέσω των Στενών του Ορμούζ στις αρχές Μαρτίου, πυροδότησε μια ανταλλαγή προπαγάνδας με Ιρανούς αξιωματούχους.

The Strait of Hormuz will be controlled by me and the Ayatollah?? pic.twitter.com/IxIgo1Pn6S — Iran Embassy SA (@IraninSA) March 23, 2026

Το Ιράν ρίχνει στη «μάχη των μιμιδίων» από Lego και animation μέχρι χαρακτήρες τύπου Teletubbies για να κερδίσει το προβάδισμα έναντι της Αμερικής - τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απλοποιώντας τη σύγκρουση σε εύπεπτη παιχνιδιάρικη αφήγηση.

Ένα viral κλιπ δείχνει εκδόσεις Lego του Τραμπ και του Ισραηλινού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να κοιτάζουν ένα αρχείο με την ένδειξη «αρχεία Έπσταϊν», πριν εξαπολύσουν επιθέσεις. Στη συνέχεια, το βίντεο απεικονίζει μια πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ να χτυπά ένα σχολείο στην οποία ένας Ιρανός αξιωματικός (σε μορφή Lego) αντιδρά συναισθηματικά. Ακολουθούν ιρανικά αντίποινα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Σε ξεχωριστά κλιπ, το «Lego Trump» εμφανίζεται να πανικοβάλλεται καθώς το Ιράν διακόπτει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ. Ορισμένες εκδοχές απεικονίζουν το Ιράν να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια και να τοποθετεί νάρκες, ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται αιφνιδιασμένος.

NEW:



???? Iran posts Lego Trump sweating as Navy attacks tankers and warships, deploys mines in Hormuz — Tasnim pic.twitter.com/QETGa29nnf — Megatron (@Megatron_ron) March 23, 2026

Ένα άλλο viral βίντεο το Ιράν απεικονίζει τον εαυτό του ως τον «Άρχοντα των Στενών» (Ορμούζ), να ελέγχει τις παγκόσμιες ναυτιλιακές διαδρομές όπου τα κινεζικά πλοία κινούνται ελεύθερα ενώ άλλα είναι μπλοκαρισμένα, αφήνοντας τον Τραμπ μπερδεμένο.

Σε ένα πιο δραματικό βίντεο που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, ένα χτύπημα των ΗΠΑ φαίνεται να σκοτώνει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Καθώς ο Τραμπ γιορτάζει, μια φιγούρα αναδύεται ξαφνικά από τα ερείπια. Αργότερα αναγνωρίζεται ως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν και γιος του Χαμενεΐ, καθώς οι πύραυλοι γεμίζουν τον ορίζοντα.

? بازگشتِ خامنه‌ای!



انیمه جدید ژاپنی از لحظه شهادت رهبر شهید و آغازِ کابوس امریکا!#انتقام_سخت pic.twitter.com/zqjPtTCsuu — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 12, 2026

Οι ειδικοί που επικαλείται ο Guardian λένε ότι ο πόλεμος των μιμιδίων αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή όπου η σύγκρουση συσκευάζεται σαν ψυχαγωγία, ισοπεδώνοντας την πολυπλοκότητά της.

Ο λόγος για τον οποίο λειτουργεί η απώθηση είναι επειδή μιλάει τη γλώσσα του Διαδικτύου. Τα μιμίδια είναι γρήγορα, σχετικά και εξαιρετικά κοινοποιήσιμα.

Σύμφωνα με το The Crimson, το νεότερο κοινό ασχολείται όλο και περισσότερο με το πολεμικό περιεχόμενο μέσω χιούμορ και viral μορφών, όχι μέσω επίσημων ενημερώσεων.

Βοηθά επίσης γιατί δημιούργησε την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Τα μηνύματα του Ιράν παρουσιάζουν σταθερά τις ΗΠΑ ως αντιδραστικές και το Ιράν ως σίγουρο. Ακόμα κι αν η πραγματικότητα του πεδίου μάχης είναι ανάμεικτη, η αντίληψη του ελέγχου γίνεται η ιστορία.

Το πιο σημαντικό, μετατρέπει την προπαγάνδα σε ψυχαγωγία. Αντί για ομιλίες και ενημερώσεις τύπου, το Ιράν χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια, avatars AI και κουλτούρα μιμιδίων, κάνοντας την προπαγάνδα να μοιάζει με περιεχόμενο και όχι με μηνύματα.

Σύμφωνα με τον Guardian, το Ιράν έχει κινητοποιήσει υπάρχοντα διαδικτυακά δίκτυα, έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη και έχει συντονίσει εκστρατείες και έχει πλημμυρίσει πλατφόρμες με αφηγήσεις υπέρ του Ιράν και μηνύματα κατά των ΗΠΑ.

Κερδίζει το Ιράν;

Όχι απαραίτητα. Όπως αναφέρει το Al Jazeera, οι ίδιοι οι Ιρανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι οι πόλεμοι δεν κερδίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο τέλος της ημέρας, η πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης εξακολουθεί να εξαρτάται από τη στρατιωτική ικανότητα, τα στρατηγικά αποτελέσματα και τη γεωπολιτική.

Αν και αρκετοί επικρότησαν τη στρατηγική του Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα περισσότεροι προειδοποιούν ότι ο πόλεμος υποβαθμίζεται σε περιεχόμενο και τα βίντεο που δημιουργούνται από AI κινδυνεύουν με παραπληροφόρηση και χειραγώγηση.

