Το νέο πλάνο της NASA για Σελήνη: Η μόνιμη αποικία σε πέντε χρόνια και ο ανταγωνισμός με το Πεκίνο

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία την 1η Απριλίου θα επιχειρήσει την εκτόξευση της Artemis 2, της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη από το 1972

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

  • Η NASA σχεδιάζει τη δημιουργία μόνιμης σεληνιακής βάσης μέσα σε πέντε χρόνια, ξεκινώντας με την επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 που προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου.
  • Από το 2029 προβλέπεται να πραγματοποιούνται επανδρωμένες προσσεληνώσεις κάθε έξι μήνες, ενώ από το 2027 αυξάνονται οι ρομποτικές αποστολές στη Σελήνη.
  • Το σχέδιο ανάπτυξης της μόνιμης βάσης περιλαμβάνει τρεις φάσεις: αύξηση δραστηριοτήτων, ανάπτυξη ημικατοικήσιμης υποδομής και εγκατάσταση βαρέων υποδομών με τη βοήθεια διαστημικών φορτηγών πλοίων.
  • Η NASA προχωρεί σε αναδιάρθρωση του προγράμματος Artemis για αύξηση της αξιοπιστίας και συχνότητας εκτοξεύσεων, ενώ εξετάζει τη χρήση σκάφους της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος για την προσσελήνωση το 2028.
  • Ο διοικητής της NASA προειδοποιεί για τον ανταγωνισμό με την Κίνα, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο να χάσουν την πρωτοπορία στη σεληνιακή εξερεύνηση αν δεν επιταχυνθούν οι αλλαγές.
Μία εβδομάδα μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος των 90 ημερών που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζάρεντ Άιζακμαν για τον σχεδιασμό ενός πλάνου ώστε να «διασφαλιστεί η αμερικανική υπεροχή στο διάστημα», ήρθε η απάντηση του νέου διοικητή της NASA.

Η διαστημική υπηρεσία παρουσίασε την Τρίτη τον οδικό της χάρτη για την εκπλήρωση των επιθυμιών του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ίδρυση μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη μέσα σε πέντε χρόνια και την τοποθέτηση πυρηνικών αντιδραστήρων εκεί. Το εναρκτήριο λάκτισμα αυτής της νέας διαστημικής κούρσας, την οποία διεκδικούν Αμερικανοί και Κινέζοι, θα επιχειρήσουν να δώσουν οι ΗΠΑ την 1η Απριλίου.

«Απομένει μόνο μία εβδομάδα και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όλα είναι σε τάξη και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την εκτόξευση της Artemis, εφόσον το επιτρέψουν οι μετεωρολογικές συνθήκες», ανακοίνωσε η επιστήμονας Λόρι Γκλέιζ. Η υποδιοικήτρια και επικεφαλής των συστημάτων διαστημικής εξερεύνησης της NASA χειροκρότησε μεταφέροντας αυτά τα καλά νέα έπειτα από δύο μήνες καθυστερήσεων και αβεβαιότητας. Μπορεί πλέον να ειπωθεί ότι οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να εκτοξεύσουν τέσσερις αστροναύτες προς τη Σελήνη από την 1η έως τις 6 Απριλίου, έχοντας στη διάθεσή τους τέσσερις προσπάθειες για να το πετύχουν.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Άιζακμαν είχε ανακοινώσει ότι η NASA εισέρχεται σε μια νέα εποχή που θα την οδηγήσει στη δημιουργία μιας μόνιμης βάσης στη σεληνιακή επιφάνεια. Η δήλωση αυτή έγινε κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο Ignition, το οποίο διεξάγεται την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της διαστημικής υπηρεσίας στην Ουάσιγκτον. Χωρίς να δώσει ακόμη λεπτομέρειες ή χρονοδιαγράμματα, ο διοικητής της NASA εξήγησε ότι μετά τις αποστολές Artemis 4 και 5, μέσω των οποίων αναμένεται να πατήσουν ξανά αστροναύτες στη Σελήνη το 2028, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σεληνιακής εξερεύνησης θα επιταχυνθεί.

Η πρόβλεψη για το 2029

Έτσι, οι προβλέψεις του νέου επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι από το 2029 θα πραγματοποιούνται επανδρωμένες προσσεληνώσεις κάθε έξι μήνες. Παράλληλα, ήδη από το 2027 αναμένεται να αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των ρομποτικών αποστολών στη σεληνιακή επιφάνεια. «Όμως αυτή τη φορά, ο στόχος μας δεν είναι να πατήσουμε στη Σελήνη, αλλά να μείνουμε εκεί», πρόσθεσε ο Άιζακμαν. Αν επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι για συχνές πτήσεις στον φυσικό δορυφόρο της Γης, θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιό του για τη δημιουργία της πρώτης ανθρώπινης αποικίας σε άλλον κόσμο.

Προς το παρόν, η NASA έχει απλώς προαναγγείλει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη και πειραματική φάση, ο στόχος είναι να αυξηθούν τόσο οι ρομποτικές όσο και οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην επιφάνεια της Σελήνης. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα διδάγματα αυτού του αρχικού σταδίου, το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη μιας ημικατοικήσιμης υποδομής και η τακτική διατήρηση των προμηθειών και της επιμελητείας. Τέλος, όταν θα είναι έτοιμα τα διαστημικά φορτηγά πλοία, τα οποία δεν υπάρχουν ακόμη αλλά θα μπορούν να μεταφέρουν πολλούς τόνους υλικών στη Σελήνη, η υπηρεσία σκοπεύει να προχωρήσει στην εγκατάσταση των απαραίτητων βαρέων υποδομών. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνεχής ανθρώπινη παρουσία στον πλανήτη.

Επιτάχυνση του προγράμματος Artemis

Επιστρέφοντας στις άμεσες εξελίξεις σχετικά με την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στο σεληνιακό περιβάλλον εδώ και πάνω από μισό αιώνα, αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν αρκετά προβλήματα με τον πύραυλο SLS. Οι δυσκολίες αυτές οδήγησαν τον ανώτατο αξιωματούχο της NASA να προαναγγείλει ήδη από τον Φεβρουάριο μια σημαντική αναδιάρθρωση του αμερικανικού σχεδίου για την επιστροφή στη Σελήνη.

Αφενός, ο Άιζακμαν ανακοίνωσε τότε ότι επιθυμεί να καταστήσει το SLS ένα πολύ πιο αξιόπιστο διαστημικό όχημα, αυξάνοντας τη συχνότητα των εκτοξεύσεων σε τουλάχιστον μία ανά δέκα μήνες. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο καθώς έχουν περάσει ήδη περισσότερα από τρία χρόνια ανάμεσα στις αποστολές Artemis 1 και 2.

Αφετέρου, η διαστημική υπηρεσία είναι πλέον ανοιχτή στη χρήση ενός σκάφους από τη διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος για την προσσελήνωση το 2028. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά τις αποτυχίες και τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του κολοσσιαίου Starship του Έλον Μασκ.

Επιπλέον, αυτό δεν θα συμβεί κατά την αποστολή Artemis 3, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών της σεληνιακής κάψουλας, χωρίς να εγκαταλείψει την τροχιά της Γης. Σε αντίθεση με αυτά τα πρώτα βήματα που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και σε έναν πιο αργό ρυθμό από τον αρχικά προβλεπόμενο, η NASA παρουσίασε την Τρίτη πολύ πιο φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους στόχους για την παρουσία της στη Σελήνη.

Απέναντι στην έλλειψη σαφήνειας σχετικά με αυτά τα μελλοντικά σχέδια, ο Άιζακμαν ανακοίνωσε ότι υπολογίζει στη συμμετοχή των διεθνών εταίρων και της διαστημικής βιομηχανίας. Παράλληλα, ο επικεφαλής της NASA προειδοποίησε ότι «υπάρχει πιθανότητα η Κίνα να κερδίσει και να φτάσει πρώτη στη Σελήνη». Συμπλήρωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «βλέποντας όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, αν δεν προχωρήσουμε στις αλλαγές που παρουσιάστηκαν, θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή την κούρσα».

