O «πόλεμος των memes»: ΗΠΑ, Ιράν και Ισράηλ κονταροχτυπιούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Snapshot Οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ χρησιμοποιούν memes, βίντεο και τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος του ψυχολογικού πολέμου τους.

Το Ιράν προβάλλει ψηφιακές καμπάνιες με viral memes και βίντεο, ενώ χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για δημιουργία προπαγανδιστικού περιεχομένου και ψεύτικων ειδήσεων.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσιεύουν βίντεο και περιεχόμενο που αξιοποιούν τις τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσουν την εικόνα τους.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου με βίντεο viral χαρακτήρα μέσω λογαριασμών που σχετίζονται με τον Λευκό Οίκο και τον Τραμπ.

Η στρατηγική των τριών χωρών εστιάζει στο νεότερο κοινό, το οποίο ενημερώνεται κυρίως από σύντομα βίντεο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντί για παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Εν έτει 2026, ο ψυχολογικός πόλεμος διεξάγεται μέσω memes και βίντεο που κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται στο πεδίο της μάχης, εκτυλίσσεται παράλληλα και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Πέρα ​​από τους μεμονωμένους δημιουργούς, οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό, ιδίως το νεότερο, καταναλώνει πληροφορίες.

Αυτόν τον μήνα, το Ινστιτούτο Reuters για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δημοσίευσε μια μελέτη που υπογραμμίζει μια αυξανόμενη τάση κατά την οποία το νεότερο κοινό, περισσότερο από ό,τι μέσω των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα βίντεο μικρής διάρκειας. Στον απόηχο αυτής της τάσης, το μέτωπο του πολέμου των memes συνεχίζει να επεκτείνεται.

Η ψηφιακή καμπάνια του Ιράν

Η εκστρατεία του Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ιδιαίτερα εμφανής και πολλά από τα memes και τα βίντεο της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν γίνει viral. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, κοινοποίησε ένα βίντεο με... φιγούρες Lego που παρουσιάζει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Σατανά να δείχνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ένα άλμπουμ φωτογραφιών με τίτλο «Φάκελος Τζέφρι Έπσταϊν».

Σε απάντηση, το Lego Trump εκτοξεύει έναν πύραυλο που καταστρέφει το ιρανικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, όπου στις αρχές του πολέμου σκοτώθηκαν πάνω από 175 άνθρωποι. Σε απάντηση, Lego Ιρανοί εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκαλούν χάος στο Ισραήλ, στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και στα αμερικανικά και βρετανικά στρατεύματα.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να μοιράζονται τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Αφρική κοινοποίησε μια φωτογραφία από το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου με ένα ψεύτικο, ροζ τιμόνι προσαρτημένο στο ταμπλό μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού.

Σε ένα άλλο βίντεο, που απευθύνεται επίσης στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγάρι, χλευάζει την χαρακτηριστική ατάκα του Τραμπ από την εκπομπή The Apprentice , «Απολύεσαι», επαναλαμβάνοντας τη φράση, προσθέτοντας «σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», αναφερόμενος στη ατάκα που χρησιμοποιεί συχνά ο πρόεδρος για να υπογράψει ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Εν τω μεταξύ, λογαριασμοί που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία δημοσιεύουν ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να πλαστογραφήσει βίντεο που αποδεικνύουν ότι ο Νετανιάχου δεν σκοτώθηκε σε ιρανική πυραυλική επίθεση, ένας λογαριασμός που συνδέεται με το Ιράν χρησιμοποιεί την αναδυόμενη τεχνολογία για να δημιουργήσει προπαγανδιστικά βίντεο και ψεύτικες ειδήσεις.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης από το Ιράν για τη δημιουργία ψεύτικων εικόνων με σκοπό την ενίσχυση της στρατιωτικής του δύναμης ήρθε στο προσκήνιο τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν λογαριασμοί που σχετίζονταν με τη χώρα διέδωσαν μια ψεύτικη εικόνα που υποτίθεται ότι απεικόνιζε ένα καταρριφθέν αμερικανικό βομβαρδιστικό B-2.

Οι ΙDF και η μάχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει επίσης εμπλακεί ανοιχτά σε πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν δημοσιεύσει βίντεο στον λογαριασμό τους στο Instagram για να αξιοποιήσουν τις τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ακολουθώντας μια τάση όπου οι άνθρωποι δημοσιεύουν εικόνες και βίντεο του εαυτού τους από τη δεκαετία του 1990, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν ένα βίντεο που παρουσίαζε αεροσκάφη, άρματα μάχης, πολεμικά πλοία και προσωπικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από εκείνη τη δεκαετία, με ηχητική υπόκρουση το «Iris» από τους Goo Goo Dolls.

https://www.instagram.com/reel/DWCCCOajTaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε ένα άλλο βίντεο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δημοσίευσαν ένα βίντεο από μια ομαδική συνομιλία μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο βίντεο, ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, γράφει: «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική, ποιος είναι μέσα;»

Εμφανίζονται στη συνέχεια μια σειρά από διαδοχικές ειδοποιήσεις όπου η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι ηγέτες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Μοχάμεντ Ντέιφ, Ισμαήλ Χανίγιε, Χασάν Νασράλα, Γιαχία Σινουάρ , Μοχάμεντ Σινουάρ, Χοσεΐν Σαλάμι και τελικά ο ίδιος ο Χαμενεΐ, εμφανίζονται να έχουν «φύγει από τη συνομιλία». Οι ειδοποιήσεις στο βίντεο εμφανίζονται με τις ημερομηνίες που οι φιγούρες σκοτώθηκαν από τις IDF.

Ο Λευκός Οίκος και ο πόλεμος των memes

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κλιμακώσει τη χρήση του πολέμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την έναρξη της Επιχείρησης «Eπική Οργή», με περιεχόμενο να δημοσιεύεται από λογαριασμούς που σχετίζονται με τον Τραμπ. Ο λογαριασμός X/Twitter του Λευκού Οίκου έχει δημοσιεύσει αρκετά βίντεο που έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν viral.

Σε ένα από αυτά, πλάνα από το βιντεοπαιχνίδι Wii Sports συνδυάζονται με αποχαρακτηρισμένα βίντεο επιθέσεων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ιρανικούς στόχους. Ένα άλλο βίντεο, με τίτλο «Justice the American Way», συνδυάζει πλάνα της CENTCOM με αποσπάσματα από δημοφιλείς ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, μαζί με μουσική από το βιντεοπαιχνίδι Mortal Kombat.

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο εναλλάσσει πλάνα από επιθέσεις της CENTCOM και ένα απόσπασμα από τον Μπομπ Σφουγγαράκη, στο οποίο ο Μπομπ Σφουγγαράκης, ντυμένος υπερήρωας, ρωτάει: «Θέλετε να με δείτε να το κάνω ξανά;»

