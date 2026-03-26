Πώς το Πακιστάν έπεισε το Ισραήλ να αφαιρέσει δύο Ιρανούς αξιωματούχους από τη «λίστα θανάτου»

Το Ισραήλ αφαίρεσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ από τη λίστα επιθέσεων, αφού το Πακιστάν ζήτησε από την Ουάσινγκτον να μην τους στοχοποιήσει, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη μια πακιστανική πηγή με γνώση των συζητήσεων.

«Οι Ισραηλινοί είχαν τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξοντώσουν. Είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξοντωθούν κι αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς άλλος να μιλήσουν, γι' αυτό και οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να κάνουν πίσω», ανέφερε η πηγή. Η Wall Street Journal ανέφερε αρχικά ότι οι δύο κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αφαιρεθεί προσωρινά από τη λίστα αξιωματούχων του Ισραήλ, καθώς διερευνώνται πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι δύο αξιωματούχοι έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα για έως και τέσσερις ή πέντε ημέρες, ανέφερε η Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά δεν ανέφερε κανέναν ρόλο του Πακιστάν σε αυτήν. Το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία παίζουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Το Ισλαμαμπάντ διατηρεί άμεση επαφή τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη σε μια εποχή που τέτοιοι δίαυλοι έχουν παγώσει για τις περισσότερες άλλες χώρες. Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται επίσης πιθανός τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ιράν φέρεται να εξετάζει μια πρόταση 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εστάλη μέσω του Πακιστάν , για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόταση προβλέπει την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, τη διακοπή του εμπλουτισμού, τον περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του και τη διακοπή της χρηματοδότησης των περιφερειακών συμμάχων, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές του υπουργικού συμβουλίου που γνωρίζουν το σχέδιο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία, ενώ ο Αράγκτσι δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση, αλλά δεν έχει καμία πρόθεση να διεξάγει συνομιλίες για την εκτόνωση της σύγκρουσης.

