Γαλλία: Αποτράπηκε βομβιστική επίθεση σε αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι

Μία βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα της Bank of America στο Παρίσι απέτρεψαν οι γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αστυνομία συνέλαβε νωρίς το πρωί έναν άνδρα που ετοιμαζόταν να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το υποκατάστημα της αμερικανικής τράπεζας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 π.μ. τοπική ώρα μπροστά από ένα κτίριο της Bank of America στο 8ο διαμέρισμα, λίγα τετράγωνα μακριά από τα Ηλύσια Πεδία.

Η γαλλική αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές συνέλαβε τον άνδρα αμέσως μετά την τοποθέτηση ενός μηχανισμού που ήταν κατασκευασμένος από πέντε λίτρα υγρού το οποίο εκτιμάται ότι είναι καύσιμο και από ένα σύστημα ανάφλεξης.