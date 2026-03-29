Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές γδύθηκαν στον αέρα ακολουθώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης για τον καύσωνα

Η Ταϊλάνδη ήρθε αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα και η κυβέρνηση ζήτησε από τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση των κλιματιστικών, για να μην καταρρεύσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση προέτρεψε τους Ταϊλανδούς να προτιμούν ανάλαφρα ρούχα. Να μην φορούν σακάκια, γραβάτες, να έχουν σταθερά το κλιματιστικό στους 26-27 βαθμούς Κελσίου και να αναζητούν γενικότερα εναλλακτικούς τρόπους ψύξης.

Μεταδίδοντας τις προτροπές της κυβέρνησης, ένα τηλεοπτικό πάνελ αποτελούμενο από τρεις δημοσιογράφους, αποφάσισε να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση της αλόγιστης χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, οι παρουσιαστές του ενημερωτικού μαγκαζίνο, άρχισαν να γδύνονται στον αέρα και όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το βίντεο έγινε viral.