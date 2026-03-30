Πόλεμος στο Ιράν: Η Ιαπωνία διορίζει υπουργό Κρίσης και η Νότια Κορέα περιορίζει την κίνηση ΙΧ

Η Ιαπωνία διόρισε υπουργό «υπεύθυνο για τη διασφάλιση της σταθερής προμήθειας κρίσιμων υλικών που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Η Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η κυβέρνησή της αποδεσμεύει τα αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων και χρησιμοποιεί «διπλωματία πόρων και ενέργειας» για να καλύψει τις ανάγκες της Ιαπωνίας.

Παράλληλα με την ενεργειακή κρίση, τα κρίσιμα βιομηχανικά προϊόντα που σχετίζονται με το πετρέλαιο ήταν επίσης σε έλλειψη, πρόσθεσε. Η Τακαΐτσι παραδέχτηκε ότι υπήρχαν «ορισμένες περιπτώσεις» όπου τα καύσιμα δεν έφταναν σε λεωφορεία, πορθμεία και εταιρείες φορτηγών που «είχαν άμεση ανάγκη».

Νότια Κορέα: Επεκτείνει τους περιορισμούς ΙΧ

Η Νότια Κορέα εν τω μεταξύ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τους περιορισμούς οδήγησης στο ευρύτερο κοινό, μετά την περασμένη εβδομάδα που επέβαλε ένα υποχρεωτικό σύστημα πενθήμερης εναλλαγής οχημάτων για τον δημόσιο τομέα.

Ο υπουργός Οικονομικών Κου Γιουν-τσέολ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να επεκτείνει τους περιορισμούς στη χρήση επιβατικών αυτοκινήτων πέρα ​​από τους δημόσιους φορείς εάν οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν περίπου τα 120-130 δολάρια το βαρέλι (σσ: αυτή τη στιγμή κυμαίνεται γύρω στα 115 δολάρια)

Εάν επεκταθεί σε ολόκληρο το κοινό, η πολιτική θα σηματοδοτήσει τις πρώτες απαγορεύσεις οδήγησης σε εθνικό επίπεδο στη χώρα από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991. Η πολιτική πιθανότατα θα βασίζεται πιθανότατα στην εναλλαγή αριθμών πινακίδων κυκλοφορίας.

