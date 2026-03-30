Κύπρος: Υπέγραψε συμφωνία με την Αίγυπτο για ανάπτυξη κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της

Snapshot Η Κύπρος και η Αίγυπτος υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο για την ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη».

Οι δύο χώρες θα συστήσουν κοινή Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση της πώλησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή σε κρατικές εταιρείες της.

Η συμφωνία στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση των κυπριακών υδρογονανθράκων και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Αιγύπτου.

Πρόκειται για μη δεσμευτική συμφωνία που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνεργασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων μέσω περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Snapshot powered by AI

Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου σχετικά με την ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», υπογράφηκε την Δευτέρα, στο Συνέδριο "EGYPES 2026", που έγινε στο Κάιρο της Αιγύπτου, από τους υπουργούς Ενέργειας των δύο χωρών, υπό την παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αιγύπριου ομολόγου του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, με βάση τη συμφωνία οι δύο χώρες θα διαπραγματευτούν, μέσω κοινής Επιτροπής που θα συσταθεί, την πώληση του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή τις κρατικές εταιρείες της Αιγύπτου, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της Κύπρου, μεταξύ άλλων, για σκοπούς κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Αιγύπτου.

Σημειώνεται ότι «η μη δεσμευτική Συμφωνία γίνεται με στόχο τη μεγιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών στον τομέα των υδρογονανθράκων μέσω της διαπραγμάτευσης περισσοτέρων Συμφωνιών για εκμετάλλευση των αποθεμάτων της Κύπρου».

????Υπογράφηκε στο Κάιρο, στο πλαίσιο του EGYPES 2026, Συμφωνία Πλαίσιο για την ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. pic.twitter.com/lPKdwAfum3 — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) March 30, 2026

