Στο Κάϊρο σήμερα ο Γεραπετρίτης: Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου Αιγύπτου

Μετά το πέρας της συνάντησης, περί ώρα 11:45 π.μ., οι Υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, στην Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, περί ώρα 11:45 π.μ., οι Υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

