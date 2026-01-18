Στο Κάϊρο σήμερα ο Γεραπετρίτης: Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου Αιγύπτου
Μετά το πέρας της συνάντησης, περί ώρα 11:45 π.μ., οι Υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, στην Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Μετά το πέρας της συνάντησης, περί ώρα 11:45 π.μ., οι Υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο Κάϊρο σήμερα ο Γεραπετρίτης: Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου Αιγύπτου
04:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ