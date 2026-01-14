Γεραπετρίτης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας-Ολλανδίας για Ευρώπη, ασφάλεια και μεταναστευτικό

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη ευρωπαϊκής συνοχής, σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και δίκαιης κατανομής των βαρών στο Μεταναστευτικό, μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον ολλανδό ομόλογό του David van Weel.

Συνάντηση με τον υπουργό Μετανάστευσης της Ολλανδίας είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σαφές μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής συνοχής, του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της κοινής διαχείρισης των γεωπολιτικών και μεταναστευτικών προκλήσεων έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Ολλανδό υπουργό Εξωτερικών, Ασύλου και Μετανάστευσης David van Weel.

Στο επίκεντρο των δηλώσεων, μετά το πέρας της συνάντησης, βρέθηκαν η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνοχή του ΝΑΤΟ, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και η ανάγκη δίκαιης κατανομής των βαρών στο Μεταναστευτικό, με την Ελλάδα να υπογραμμίζει τον ρόλο της ως χώρα πρώτης γραμμής στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Συγκρεκριμένα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι δύο χώρες, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες, οι οποίες καθορίζουν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τη στάση τους στα διεθνή ζητήματα. Σε μια «εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία», όπως τη χαρακτήρισε, η συλλογική δράση και η υπευθυνότητα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι μια μεγαλύτερη, στρατηγικά αυτόνομη και ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για τα κράτη-μέλη της. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της συνοχής του ΝΑΤΟ και της εμβάθυνσης της συνεργασίας του με την ΕΕ, στο πλαίσιο του συστήματος συλλογικής ασφάλειας.

Ο ΟΗΕ το κατεξοχήν φόρουμ για την λήψη αποφάσεων

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε και στον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την αποδυνάμωση της διεθνούς πολυμέρειας, ο ΟΗΕ παραμένει το κατεξοχήν διεθνές φόρουμ για τη λήψη αποφάσεων υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης. Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, όπως είπε, είναι αδιαπραγμάτευτοι.

Ως ναυτικά έθνη, Ελλάδα και Ολλανδία αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην πλήρη εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κυρώσεων, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα έχει ήδη τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, καταδικάζοντας τη χρήση βίας και ιδίως την επιβολή της θανατικής ποινής σε διαδηλωτές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εκτέλεση νέων ανθρώπων λόγω άσκησης θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί όνειδος για τη διεθνή κοινότητα.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της χώρας που αμύνεται απέναντι στον αναθεωρητισμό, στηρίζοντας την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Το μεταναστευτικό ζήτημα πρώτης γραμμής

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο Μεταναστευτικό. Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, βιώνει εντονότερα τις συνέπειες της αστάθειας σε περιοχές όπως η Υποσαχάρια Αφρική, το Σαχέλ και το Σουδάν. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των βαρών, καθώς και της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που είχαν ποτέ, με προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των επενδύσεων, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Έκανε, τέλος, ιδιαίτερη αναφορά στους περίπου ένα εκατομμύριο ολλανδούς επισκέπτες που ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα, αλλά και στους περίπου 40.000 Έλληνες που ζουν στην Ολλανδία, χαρακτηρίζοντας τους ανθρώπους «τους καλύτερους πρεσβευτές» των δύο χωρών.

