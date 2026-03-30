Κίνα: Σε λειτουργία οι μακρύτερες κυλιόμενες σκάλες του κόσμου - Έχουν μήκος ένα χιλιόμετρο

Snapshot Στην πολιτεία Τσονγκκίνγκ της Κίνας τέθηκε σε λειτουργία η μεγαλύτερη υπαίθρια κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο, μήκους σχεδόν ενός χιλιομέτρου και υψομετρικής διαφοράς 248 μέτρων.

Το έργο «Goddess» ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερα χρόνια κατασκευής.

Η κυλιόμενη σκάλα διευκολύνει την καθημερινότητα των κατοίκων της ορεινής κομητείας Γουσάν, μειώνοντας τον χρόνο ανάβασης από μία ώρα σε 20 λεπτά.

Ο σχεδιασμός της ακολουθεί τα φυσικά περιγράμματα του βουνού, διατηρώντας τη θέα του Φαραγγιού Γου και των Τριών Φαραγγιών, με διαφανείς γυάλινες προσόψεις.

Σε λειτουργία τέθηκε στην Κίνα το μεγαλύτερο σε μήκος υπαίθριο μηχάνημα κυλιόμενων σκαλών στον κόσμο.

Οι μακρύτερες κυλιόμενες σκάλες το κόσμου βρίσκονται στην πολιτεία Τσονγκκίνγκ στη δυτική Κίνα και η κατασκευή διανύει σχεδόν ένα χιλιόμετρο, κερδίζοντας υψόμετρο πάνω από 248 μέτρα.

Το «Goddess», όπως ονομάστηκε το έργο, ξεχωρίζει για τη φιλοδοξία του ακόμη και σε μια χώρα όπου οι τεράστιες υποδομές έχουν γίνει πανταχού παρούσες. Χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί και διαθέτει περισσότερους από 24 μεμονωμένους αναρριχητές και ανελκυστήρες.⁠

Το έργο διευκολύνει την καθημερινότητα των κατοίκων

Οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκεται στην κομητεία Γουσάν αντιμετώπιζαν εδώ και καιρό μια σκληρή πραγματικότητα. Για να πάνε στη δουλειά, να επισκεφθούν φίλους και συγγενείς ή απλώς να αγοράσουν τρόφιμα, έπρεπε να περπατήσουν σχεδόν μια ώρα σε δύσκολες πλαγιές και στενούς, ελικοειδείς δρόμους.

Τώρα, όμως, οι κάτοικοι μπορούν εύκολα να εισέρχονται και να εξέρχονται από την περιοχή, χάρη στη «Goddess».

Αυτό το τεράστιο έργο επιτρέπει στους πολίτες της πόλης, να κάνουν μέσα σε 20 εύκολα και άκοπα λεπτά μία διαδρομή, για την οποία χρειάζονταν ανάβαση μίας ώρας. Αυτό που το κάνει μοναδικό είναι ο σχεδιασμός του που αγκαλιάζει το βουνό, χρησιμοποιώντας ένα εκλεπτυσμένο μείγμα ανελκυστήρων και διαδρόμων που ακολουθούν το φυσικό τοπίο αντί να κόβουν μια ευθεία διαδρομή μέχρι την πλαγιά του γκρεμού.

Ακολουθεί τα φυσικά περιγράμματα του βουνού, διατηρώντας την εκπληκτική θέα του Φαραγγιού Γου και των Τριών Φαραγγιών για τους ντόπιους και τους τουρίστες. Ολόκληρο το σύστημα διαθέτει διαφανείς γυάλινες προσόψεις.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δοκιμαστικής φάσης, οι επιβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κυλιόμενη σκάλα με μόλις 3 γιουάν (40 σεντς), ενώ οι αξιωματούχοι παρακολουθούν την απόδοσή της για να καθορίσουν ένα μόνιμο εισιτήριο.

