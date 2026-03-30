Το Ισραήλ «θα αποδεχθεί όποια απόφαση λάβει ο Τραμπ» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν

Ισραηλινός αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ έχει διαμηνύσει στην Ουάσιγκτον πως θα αποδεχθεί οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Σε αντίθεση με τον περασμένο Ιούνιο, όταν το Ισραήλ είχε αντιταχθεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διατάξει τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη να επιστρέψουν.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η σημερινή κατάσταση δεν θυμίζει την επιχείρηση του Ιουνίου πέρυσι, όταν το Ισραήλ διαμαρτυρήθηκε και επιδίωξε την παράταση των συγκρούσεων, ενώ ο Τραμπ είχε δώσει εντολή στα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας να αναστρέψουν πορεία.

«Δεν πρόκειται για εκείνη την περίπτωση», ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Τη στιγμή που θα λάβει την απόφαση, θα ακολουθήσουμε την απόφασή του. Στο μεταξύ, προσπαθούμε να εξαντλήσουμε την “τράπεζα στόχων”».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μια απόφαση για κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να ληφθεί γρήγορα, εφόσον ο Τραμπ λάβει από τους μεσολαβητές ενδείξεις ότι μια συμφωνία είναι κοντά.

Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να ακολουθεί τη στρατηγική των «διαπραγματεύσεων υπό πυρά», η οποία όμως θα μπορούσε να αλλάξει πορεία πολύ γρήγορα, ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες.

«Θέλουμε να παρατείνουμε όσο γίνεται τις επιχειρήσεις, ώστε να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους και να απομακρύνουμε το Ιράν ακόμη περισσότερο από τη δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρείται χαμένη ευκαιρία, αλλά αναγνώριση της πραγματικότητας. «Αν δεν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, κάποια στιγμή εξαντλείς τα περιθώριά σου. Για εμάς πρόκειται για υπολογισμό κόστους–οφέλους. Οι Ιρανοί μπορούν να συνεχίσουν έτσι για έναν ή δύο ακόμη χρόνους. Εκτιμάται ότι πλησιάζουμε στο τέλος», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ διατηρεί επαφή με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνομιλεί απευθείας με τους Ιρανούς, αλλά κυρίως μέσω διαύλων διαμεσολάβησης, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος.

Στην Ιερουσαλήμ εκτιμούν ότι εάν ο Τραμπ λάβει από τους μεσολαβητές σαφή μηνύματα πως το Ιράν είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε συμφωνία, θα μπορούσε να διατάξει κατάπαυση του πυρός ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αν όμως καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Τεχεράνη τον καθυστερεί, ενδέχεται να δώσει εντολή για ευρεία επίθεση σε ενεργειακές και υποδομές του Ιράν, ακόμη και σε συνδυασμό με χερσαία επιχείρηση.

