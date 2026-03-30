Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν πριν λήξει το τελεσίγραφο της 6ης Απριλίου

Ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες, επανέλαβε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου 

Newsbomb

White House press secretary Karoline Leavitt arrives to speak with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, March 30, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν συνεχίζονται και εξελίσσονται καλά, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων. Επισήμανε ότι όσα δηλώνει δημοσίως η Τεχεράνη διαφέρουν από όσα μεταφέρει κατ’ ιδίαν στους Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Παρά όλη τη δημόσια ρητορική που ακούμε από το καθεστώς και τις ανακριβείς αναφορές, οι συνομιλίες συνεχίζονται και προχωρούν καλά. Όσα λέγονται δημόσια είναι, φυσικά, πολύ διαφορετικά από όσα μας μεταφέρονται ιδιωτικά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει από την αρχή ότι η επιχείρηση στο Ιράν θα διαρκέσει συνολικά περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες, και αυτή παραμένει η άποψή του.

«Σήμερα είμαστε στην 30ή ημέρα», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για το καθεστώς να συνάψει μια καλή συμφωνία με τις ΗΠΑ»

«Αυτή είναι μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για το καθεστώς να συνάψει μια καλή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε στη συνέχεια η Καρολάιν Λέβιτ.

Η Λέβιτ αναφέρει ότι, εάν το Ιράν απορρίψει αυτή την ευκαιρία, ο αμερικανικός στρατός «θα παραμείνει σε ετοιμότητα» για να προσφέρει στον Τραμπ «κάθε διαθέσιμη επιλογή ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό το καθεστώς θα συνεχίσει να πληρώνει βαρύ τίμημα».

«Μέχρι σήμερα έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 11.000 εχθρικοί στόχοι»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν «προχωρά με επιτυχία και σύμφωνα με το σχέδιο».

Όπως ισχυρίστηκε, μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπους: «Με κάθε μέρα που περνά, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αυξάνει το πλεονέκτημά του έναντι του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος».

Και συνέχισε: «Μέχρι σήμερα έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 11.000 εχθρικοί στόχοι, γεγονός που παραλύει περαιτέρω τις επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος και δημιουργεί μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας», ενώ σημείωσε «σε σύγκριση με την αρχή της επιχείρησης, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά περίπου 90%».

Προσθέτοντας, η Λέβιτ ισχυρίστηκε ότι «οι ΗΠΑ αποδεκάτισαν επίσης το ναυτικό του ιρανικού καθεστώτος. Έχουμε καταστρέψει μέχρι στιγμής περισσότερα από 150 από τα πολεμικά τους πλοία, συμπεριλαμβανομένου του 92% των μεγαλύτερων πλοίων τους. Το ιρανικό ναυτικό δεν διαθέτει πλοία που να επιχειρούν στις κύριες θαλάσσιες οδούς της περιοχής».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
