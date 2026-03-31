Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ξεπεράσει τα μισά του δρόμου»

Η αποστολή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχει «ξεπεράσει τα μισά του δρόμου» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο δίκτυο Newsmax 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ξεπεράσει τα μισά του δρόμου»
Σε μια συνέντευξη με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Newsmax, Κρις Ράντι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε μία αξιολόγηση της κοινής στρατιωτικής εκστρατείας, λέγοντας ότι έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αποδόμηση των δυνατοτήτων του Ιράν.

Είπε ότι ο πιο κρίσιμος στόχος είναι να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. «Έχουμε ξεπεράσει το μισό σημείο όσον αφορά την επιτυχία της αποστολής», δήλωσε ο Νετανιάχου, επικαλούμενος σημαντικά οφέλη στην υποβάθμιση των στρατιωτικών, πυρηνικών και βιομηχανικών υποδομών του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ηγέτη, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει βασικά στοιχεία της πολεμικής ικανότητας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων, εργοστασίων όπλων και προσωπικού που συνδέεται με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Έχουμε ήδη υποβαθμίσει τις πυραυλικές τους δυνατότητες, έχουμε καταστρέψει εργοστάσια και έχουμε εξαλείψει βασικούς πυρηνικούς επιστήμονες», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν «οπισθοδρομήσει σημαντικά» τις φιλοδοξίες του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η εκστρατεία δεν έχει ως στόχο μόνο την αποδυνάμωση του Ιράν στο παρόν, αλλά και την αποτροπή ενός πολύ πιο επικίνδυνου μέλλοντος. «Επιδιώκουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων και των μέσων για την παράδοσή τους στις αμερικανικές πόλεις», προειδοποίησε ο Νετανιάχου. «Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του πολέμου - η αποτροπή αυτού του αποτελέσματος».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η τρέχουσα φάση της επιχείρησης επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ή την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν — ένα βασικό βήμα που θα μπορούσε να σταματήσει οριστικά την ικανότητά του να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. «Η προσοχή εστιάζεται στο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου τους», είπε, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει την απομάκρυνση του υλικού από το Ιράν, ενδεχομένως και την παράδοσή του στις διεθνείς αρχές.

Ενώ ο Νετανιάχου αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της σύγκρουσης, προέβλεψε συνεχιζόμενη δυναμική υπέρ της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ. «Το Ιράν βγαίνει πιο αδύναμο. Εμείς βγαίνουμε πιο δυνατοί», είπε, επισημαίνοντας τόσο τις στρατιωτικές επιτυχίες όσο και την αυξανόμενη εσωτερική αστάθεια εντός του ιρανικού καθεστώτος.

Οι αναλυτές στον τομέα της άμυνας συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν διαταράξει σημαντικά τις υποδομές του Ιράν, αν και ορισμένοι προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη διατηρεί την ικανότητα να αντιδρά με ασύμμετρα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων δι' αντιπροσώπων και των κυβερνοεπιχειρήσεων.

Παρόλα αυτά, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μια απαραίτητη και στρατηγική προσπάθεια για την εξουδετέρωση μιας μακροχρόνιας απειλής. Είπε ότι ο στόχος παρέμεινε σαφής: Να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα έχει ποτέ την ικανότητα να απειλήσει το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τους συμμάχους τους με πυρηνικά όπλα.

