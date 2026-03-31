Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πάρτε τα Στενά του Ορμούζ - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει στρέψει τα πυρά του προς πάσα κατεύθυνση για την έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο με το Ιράν.

Στο τελευταίο ξέσπασμά του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε: «Η Γαλλία δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να περάσουν πάνω από το γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΜΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ όσον αφορά τον "χασάπη του Ιράν", ο οποίος τελικά εξοντώθηκε! Οι ΗΠΑ θα το ΘΥΜΗΘΟΥΝ!!! Πρόεδρος DJT».

Εννιά λεπτά νωρίτερα είχε απευθυνθεί με έντονο τόνο στους υπόλοιπους συμμάχους λέγοντάς τους, «Πηγαίνετε μόνοι σας στα Στενά του Ορμούζ για το πετρέλαιο - Οι ΗΠΑ δεν θα είναι εκεί για να βοηθήσουν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορώντας τους Βρετανούς ότι «το ΗΒ αρνήθηκε να εμπλακεί» στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και προέτρεψε τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας λέγοντας: «Αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο (σ.σ.: πετρέλαιο)».

Ο Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους να δείξουν έστω και καθυστερημένα «θάρρος» και να αναλάβουν δράση στα Στενά του Ορμούζ για να «πάρουν το πετρέλαιο». «Πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί» και ότι «το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη γίνει», προτρέποντας τις χώρες να «πάτε μόνοι σας να πάρετε το πετρέλαιο».

