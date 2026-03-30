Τραμπ σε Ιράν: Εάν δεν συμφωνήσουμε θα ανατινάξουμε το νησί Χαργκ και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διαπραγματεύεται με ένα νέο και πιο λογικό ιρανικό καθεστώς για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία και τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν, οι ΗΠΑ θα ανατινάξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις και το νησί Χαργκ στο Ιράν.

Το Ιράν απέρριψε ως παράλογες τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και δήλωσε ότι δεν έχει πραγματοποιήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις που αναφέρθηκαν έγιναν μέσω μεσαζόντων και κατηγορεί τις ΗΠΑ για αλλαγή θέσεων και υπερβολικές απαιτήσεις.

Το Ιράν αναγνωρίζει το ενδιαφέρον των χωρών της περιοχής για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ποια πλευρά ξεκίνησε τη σύγκρουση.

Επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι διαπραγματεύεται με το Ιράν παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης για απευθείας συνομιλίες των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «σοβαρές συζητήσεις» με ένα νέο ιρανικό καθεστώς, το οποίο θα μπορούσε να «τερματίσει τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στο Ιράν».

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν».

Και συνέχισε: «Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα συμβεί, και αν τα Στενά του Ορμούζ δεν «ανοίξουν για δουλειά» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!), τα οποία σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμα».

Παράλληλα ο Τραμπ ανέφερε ότι αυτά τα χτυπήματα «θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας και άλλους που το Ιράν σφαγίασε και σκότωσε κατά τη διάρκεια της 47χρονης «βασιλείας τρόμου» του παλαιού καθεστώτος».

Ιράν: Απορρίπτει ως «παράλογες» τις προτάσεις των Αμερικανών για τον τερματισμό του πολέμου

Ως «παράλογες» απέρριψε τις προτάσεις της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ».

«Αυτό που έχει συζητηθεί είναι μηνύματα που λάβαμε μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ επιθυμούν να διαπραγματευτούν», ανέφερε ο Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Και συνέχισε: «Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι στην Αμερική παίρνουν στα σοβαρά τους ισχυρισμούς της αμερικανικής διπλωματίας! Το καθήκον μας είναι σαφές, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά, η οποία συνεχίζει να αλλάζει τη θέση της».

«Το Ιράν ήταν σαφές ως προς τη θέση του από την αρχή, και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το πλαίσιο που εξετάζουμε. Το υλικό που μας μεταφέρθηκε περιείχε υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις», τόνισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι συναντήσεις που πραγματοποιεί το Πακιστάν αποτελούν ένα πλαίσιο που καθόρισαν οι ίδιοι και στο οποίο δεν συμμετείχαμε. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικές ως προς το ποια πλευρά ξεκίνησε τον πόλεμο», τόνισε.

