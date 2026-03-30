Ιράν: Απορρίπτει ως «παράλογες» τις προτάσεις των Αμερικανών για τον τερματισμό του πολέμου

Ως «παράλογες» απέρριψε τις προτάσεις της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ».

«Αυτό που έχει συζητηθεί είναι μηνύματα που λάβαμε μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ επιθυμούν να διαπραγματευτούν», ανέφερε ο Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Και συνέχισε: «Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι στην Αμερική παίρνουν στα σοβαρά τους ισχυρισμούς της αμερικανικής διπλωματίας! Το καθήκον μας είναι σαφές, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά, η οποία συνεχίζει να αλλάζει τη θέση της».

«Το Ιράν ήταν σαφές ως προς τη θέση του από την αρχή, και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το πλαίσιο που εξετάζουμε. Το υλικό που μας μεταφέρθηκε περιείχε υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις», τόνισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι συναντήσεις που πραγματοποιεί το Πακιστάν αποτελούν ένα πλαίσιο που καθόρισαν οι ίδιοι και στο οποίο δεν συμμετείχαμε. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικές ως προς το ποια πλευρά ξεκίνησε τον πόλεμο», τόνισε.

Διαβάστε επίσης