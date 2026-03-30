Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα λάθη ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στον ένα μήνα σύγκρουσης - Ποιος νικάει;

Ένας μήνας συγκρούσεων συμπληρώθηκε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν και δεν διαφαίνεται κατάπαυση του πυρός στο βάθος του σκοτεινού τούνελ.

Σε αυτόν τον ένα μήνα πολεμικής αναμέτρησης πέραν των όπλων (παλαιότερων και νέων), των τακτικών και των επιπτώσεων σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές, διεφάνησαν και τα κύρια λάθη των τριών μερών της σύγκρουσης.

Καταρχήν ένα είναι βέβαιο: Καμία από τις δύο πλευρές δεν πέτυχε τα αποτελέσματα που ήλπιζε. Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να λύσουν ένα στρατηγικό πρόβλημα με τακτικά μέσα και με μία μόνο επιχείρηση. Αλλά η προσδοκία για ταχεία κατάρρευση του ιρανικού συστήματος απέτυχε. Αντ' αυτού, παρασύρθηκε σε μια σύγκρουση με αυξανόμενο κόστος και χωρίς σαφή διέξοδο, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές για το Κογκρέσο.

Παράλληλα, η εξάρτηση του Ισραήλ από την εσωτερική κατάρρευση του Ιράν έχει οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της δυναμικής της σύγκρουσης.

Το Ιράν από την πλευρά του άντεξε το πλήγμα, αλλά αποκάλυψε βασικά τρωτά σημεία του συστήματός του:

-αδυναμία προστασίας της δικής του ελίτ,

-έλλειψη άμεσης επιρροής στις Ηνωμένες Πολιτείες και

-ένα πυρηνικό πρόγραμμα που θέτει κινδύνους για το ίδιο το Ιράν, αλλά δεν αποθαρρύνει τους αντιπάλους του»

Πού σκοντάφτει η τακτική των ΗΠΑ

Σε αυτή τη σύγκρουση, οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τον συνηθισμένο συνδυασμό κυρώσεων, διπλωματίας, πίεσης μέσω διεθνών θεσμών και στοχευμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων, επιλέγοντας να «επιτύχουν τα πάντα ταυτόχρονα» με μία μόνο επιχείρηση. Το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Το Ιράν δεν κατέρρευσε, αλλά διατήρησε τον έλεγχό του και την ικανότητά του να αντιδράσει. Επιπλέον, η Τεχεράνη άρχισε να δημιουργεί κόστος για τις ΗΠΑ στις πιο ευαίσθητες περιοχές: μέσω της εφοδιαστικής οδού (Στενά του Ορμούζ), μέσω της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και μέσω των συμμάχων της Αμερικής στην περιοχή.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ παραμένουν αντιμέτωπες με την επιλογή της αποχώρησης από τον πόλεμο ή της κλιμάκωσης με χερσαία επιχείρηση, η οποία σχεδόν σίγουρα σημαίνει έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς,ένα «δεύτερο Βιετνάμ», όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί ααλυτές, κάτι που η Ουάσιγκτον φοβάται περισσότερο. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν το πάγωμα της σύγκρουσης ή την προσπάθεια μεσολάβησης για μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τα λάθη του Ισραήλ

Μεταξύ των κυριότερων λαθών του Ισραήλ είναι η απόφαση απομάκρυνσης της άρχουσας ελίτ του Ιράν με την ελπίδα αποσταθεροποίησης και ανατροπής του καθεστώτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια θεωρία, το Ισραήλ «υπερεκτίμησε την ετοιμότητα των Ιρανών για διαμαρτυρίες και υποτίμησε την ανθεκτικότητα του καθεστώτος». Αυτή η εξήγηση είναι βολική και για τις δύο πλευρές: οι ΗΠΑ λαμβάνουν απάντηση στο ερώτημα γιατί ξεκίνησαν έναν κακώς προετοιμασμένο πόλεμο και το Ισραήλ αποφεύγει τις κατηγορίες για χειραγώγηση του συμμάχου του.

Τι έπραξε εσφαλμένα το Ιράν

Το Ιράν, επίσης, έχει κάνει λάθη. Μεταξύ αυτών ήταν η αδύναμη αντικατασκοπεία, η έλλειψη άμεσης επιρροής στις ΗΠΑ και ένας λανθασμένος υπολογισμός για τα πυρηνικά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όλα αυτά είναι αλληλένδετα και, συνολικά, εξηγούν γιατί η Τεχεράνη δεν ήταν προετοιμασμένη για μια σύγκρουση αυτού του μεγέθους.

Μπορεί το Ιράν να διαθέτει πόρους, αλλά το πρόβλημα έγκειται στη δομή του κράτους και στην κουλτούρα της ίδιας της ελίτ. Η χώρα δεν διαθέτει ένα κεντρικό σύστημα προστασίας της ηγεσίας. Όλοι βασίζονται στην προσωπική ασφάλεια από συγγενείς και στενούς συνεργάτες. Μια τέτοια ασφάλεια δεν μπορεί να επιβάλει κανόνες ασφαλείας στους «ανώτερους» κάτι που θα ερχόταν σε αντίθεση με την παραδοσιακή ιεραρχία, εξηγούν έμπειροι αναλυτές που γνωρίζουν την ιρανική δομή.

Σε αυτό προστίθεται ο πολιτισμικός παράγοντας: στην ιρανική παράδοση, ένα σεβαστό πρόσωπο πρέπει να φαίνεται στη δημόσια σκηνή. Ο ηγέτης στο Ιράν πρέπει να είναι περιτριγυρισμένος από μια συνοδεία και συνδεδεμένος με την οικογένειά του. Η άρνηση αυτού αποτελεί παραβίαση του κανόνα. Σε καιρό πολέμου, η συνήθεια αποδεικνύεται ισχυρότερη από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Οι κινήσεις των βασικών προσώπων παραμένουν προβλέψιμες, οι επικοινωνίες ευάλωτες και η διοίκηση ευάλωτη σε επιθέσεις.

Στο πολεμικό πεδίο, το Ιράν είναι ικανό να προκαλέσει ζημιά, αλλά δεν μπορεί να αναγκάσει τις ΗΠΑ να συνάψουν ειρήνη. Όσο και αν προκαλέσει κάθε είδους αιμορραγία στον επιτιθέμενο, η Τεχεράνη είναι ανίσχυρη να αναγκάσει την Ουάσιγκτον να σταματήσει.

Το στρατηγικό σχέδιο της Τεχεράνης να δημιουργήσει προβλήματα για τις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου απέτυχε επίσης. Οι κοντινές αραβικές χώρες πράγματι υφίστανται απώλειες, αλλά δεν έχουν επίσης την μόχλευση για να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να αλλάξει πορεία. Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, δεν είναι πρόθυμη να σταματήσει λόγω των προβλημάτων των συμμάχων της, των οποίων η αφοσίωση είναι προκαθορισμένη. Ως αποτέλεσμα, το Ιράν έχει βρεθεί σε μια θέση όπου μπορεί να αυξήσει τη ζημιά αλλά όχι να σταματήσει τον πόλεμο.

Δεν διαφαίνεται νικητής ένα μήνα μετά

Ένα μήνα αργότερα, καμία από τις δύο πλευρές δεν είχε επιτύχει το αποτέλεσμα που ήλπιζε.

Οι ΗΠΑ απέτυχαν να μετατρέψουν την επιχείρηση σε μια γρήγορη νίκη και παρασύρονται σε μια σύγκρουση που απαιτεί ολοένα και περισσότερους πόρους και προσοχή, ενώ το Ισραήλ βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου η στρατηγική του εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Το δε Ιράν έχει αντέξει το πλήγμα και έχει διατηρήσει τον έλεγχο, αλλά παραμένει σε έναν πόλεμο φθοράς, ο οποίος εμποδίζει την πρόοδό του. Και αυτό αλλάζει την ίδια τη λογική της σύγκρουσης: όσο περισσότερο επενδύει κανείς στον πόλεμο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξεφύγει...

