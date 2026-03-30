Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα λάθη ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στον ένα μήνα σύγκρουσης - Ποιος νικάει;

Καταρχήν ένα είναι βέβαιο: Καμία από τις δύο πλευρές δεν πέτυχε τα αποτελέσματα που ήλπιζε

Μάνος Χατζηγιάννης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα λάθη ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στον ένα μήνα σύγκρουσης - Ποιος νικάει;
Ένας μήνας συγκρούσεων συμπληρώθηκε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν και δεν διαφαίνεται κατάπαυση του πυρός στο βάθος του σκοτεινού τούνελ.

Σε αυτόν τον ένα μήνα πολεμικής αναμέτρησης πέραν των όπλων (παλαιότερων και νέων), των τακτικών και των επιπτώσεων σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές, διεφάνησαν και τα κύρια λάθη των τριών μερών της σύγκρουσης.

Καταρχήν ένα είναι βέβαιο: Καμία από τις δύο πλευρές δεν πέτυχε τα αποτελέσματα που ήλπιζε. Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να λύσουν ένα στρατηγικό πρόβλημα με τακτικά μέσα και με μία μόνο επιχείρηση. Αλλά η προσδοκία για ταχεία κατάρρευση του ιρανικού συστήματος απέτυχε. Αντ' αυτού, παρασύρθηκε σε μια σύγκρουση με αυξανόμενο κόστος και χωρίς σαφή διέξοδο, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές για το Κογκρέσο.

Παράλληλα, η εξάρτηση του Ισραήλ από την εσωτερική κατάρρευση του Ιράν έχει οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της δυναμικής της σύγκρουσης.

Το Ιράν από την πλευρά του άντεξε το πλήγμα, αλλά αποκάλυψε βασικά τρωτά σημεία του συστήματός του:

-αδυναμία προστασίας της δικής του ελίτ,

-έλλειψη άμεσης επιρροής στις Ηνωμένες Πολιτείες και

-ένα πυρηνικό πρόγραμμα που θέτει κινδύνους για το ίδιο το Ιράν, αλλά δεν αποθαρρύνει τους αντιπάλους του»

Πού σκοντάφτει η τακτική των ΗΠΑ

Σε αυτή τη σύγκρουση, οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τον συνηθισμένο συνδυασμό κυρώσεων, διπλωματίας, πίεσης μέσω διεθνών θεσμών και στοχευμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων, επιλέγοντας να «επιτύχουν τα πάντα ταυτόχρονα» με μία μόνο επιχείρηση. Το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Το Ιράν δεν κατέρρευσε, αλλά διατήρησε τον έλεγχό του και την ικανότητά του να αντιδράσει. Επιπλέον, η Τεχεράνη άρχισε να δημιουργεί κόστος για τις ΗΠΑ στις πιο ευαίσθητες περιοχές: μέσω της εφοδιαστικής οδού (Στενά του Ορμούζ), μέσω της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και μέσω των συμμάχων της Αμερικής στην περιοχή.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ παραμένουν αντιμέτωπες με την επιλογή της αποχώρησης από τον πόλεμο ή της κλιμάκωσης με χερσαία επιχείρηση, η οποία σχεδόν σίγουρα σημαίνει έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς,ένα «δεύτερο Βιετνάμ», όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί ααλυτές, κάτι που η Ουάσιγκτον φοβάται περισσότερο. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν το πάγωμα της σύγκρουσης ή την προσπάθεια μεσολάβησης για μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τα λάθη του Ισραήλ

Μεταξύ των κυριότερων λαθών του Ισραήλ είναι η απόφαση απομάκρυνσης της άρχουσας ελίτ του Ιράν με την ελπίδα αποσταθεροποίησης και ανατροπής του καθεστώτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια θεωρία, το Ισραήλ «υπερεκτίμησε την ετοιμότητα των Ιρανών για διαμαρτυρίες και υποτίμησε την ανθεκτικότητα του καθεστώτος». Αυτή η εξήγηση είναι βολική και για τις δύο πλευρές: οι ΗΠΑ λαμβάνουν απάντηση στο ερώτημα γιατί ξεκίνησαν έναν κακώς προετοιμασμένο πόλεμο και το Ισραήλ αποφεύγει τις κατηγορίες για χειραγώγηση του συμμάχου του.

Τι έπραξε εσφαλμένα το Ιράν

Το Ιράν, επίσης, έχει κάνει λάθη. Μεταξύ αυτών ήταν η αδύναμη αντικατασκοπεία, η έλλειψη άμεσης επιρροής στις ΗΠΑ και ένας λανθασμένος υπολογισμός για τα πυρηνικά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όλα αυτά είναι αλληλένδετα και, συνολικά, εξηγούν γιατί η Τεχεράνη δεν ήταν προετοιμασμένη για μια σύγκρουση αυτού του μεγέθους.

Μπορεί το Ιράν να διαθέτει πόρους, αλλά το πρόβλημα έγκειται στη δομή του κράτους και στην κουλτούρα της ίδιας της ελίτ. Η χώρα δεν διαθέτει ένα κεντρικό σύστημα προστασίας της ηγεσίας. Όλοι βασίζονται στην προσωπική ασφάλεια από συγγενείς και στενούς συνεργάτες. Μια τέτοια ασφάλεια δεν μπορεί να επιβάλει κανόνες ασφαλείας στους «ανώτερους» κάτι που θα ερχόταν σε αντίθεση με την παραδοσιακή ιεραρχία, εξηγούν έμπειροι αναλυτές που γνωρίζουν την ιρανική δομή.

Σε αυτό προστίθεται ο πολιτισμικός παράγοντας: στην ιρανική παράδοση, ένα σεβαστό πρόσωπο πρέπει να φαίνεται στη δημόσια σκηνή. Ο ηγέτης στο Ιράν πρέπει να είναι περιτριγυρισμένος από μια συνοδεία και συνδεδεμένος με την οικογένειά του. Η άρνηση αυτού αποτελεί παραβίαση του κανόνα. Σε καιρό πολέμου, η συνήθεια αποδεικνύεται ισχυρότερη από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Οι κινήσεις των βασικών προσώπων παραμένουν προβλέψιμες, οι επικοινωνίες ευάλωτες και η διοίκηση ευάλωτη σε επιθέσεις.

Στο πολεμικό πεδίο, το Ιράν είναι ικανό να προκαλέσει ζημιά, αλλά δεν μπορεί να αναγκάσει τις ΗΠΑ να συνάψουν ειρήνη. Όσο και αν προκαλέσει κάθε είδους αιμορραγία στον επιτιθέμενο, η Τεχεράνη είναι ανίσχυρη να αναγκάσει την Ουάσιγκτον να σταματήσει.

Το στρατηγικό σχέδιο της Τεχεράνης να δημιουργήσει προβλήματα για τις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου απέτυχε επίσης. Οι κοντινές αραβικές χώρες πράγματι υφίστανται απώλειες, αλλά δεν έχουν επίσης την μόχλευση για να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να αλλάξει πορεία. Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, δεν είναι πρόθυμη να σταματήσει λόγω των προβλημάτων των συμμάχων της, των οποίων η αφοσίωση είναι προκαθορισμένη. Ως αποτέλεσμα, το Ιράν έχει βρεθεί σε μια θέση όπου μπορεί να αυξήσει τη ζημιά αλλά όχι να σταματήσει τον πόλεμο.

Δεν διαφαίνεται νικητής ένα μήνα μετά

Ένα μήνα αργότερα, καμία από τις δύο πλευρές δεν είχε επιτύχει το αποτέλεσμα που ήλπιζε.

Οι ΗΠΑ απέτυχαν να μετατρέψουν την επιχείρηση σε μια γρήγορη νίκη και παρασύρονται σε μια σύγκρουση που απαιτεί ολοένα και περισσότερους πόρους και προσοχή, ενώ το Ισραήλ βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου η στρατηγική του εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Το δε Ιράν έχει αντέξει το πλήγμα και έχει διατηρήσει τον έλεγχο, αλλά παραμένει σε έναν πόλεμο φθοράς, ο οποίος εμποδίζει την πρόοδό του. Και αυτό αλλάζει την ίδια τη λογική της σύγκρουσης: όσο περισσότερο επενδύει κανείς στον πόλεμο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξεφύγει...

Διαβάστε επίσης

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση - Ισραηλινά μαχητικά χτυπούν τη Βηρυτό

12:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της GBL ο Αβδάλας

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πρώτη απόφαση για αποζημίωση από το Δημόσιο – 400.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 11 περιοχές- «Ζόρικη και επικίνδυνη η κακοκαιρία»

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ενοχή του Φλώρου για την επίθεση στον Γραμμένο της Ελληνικής Λύσης, στη Βουλή, προτείνει ο εισαγγελέας

12:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδεκατισμένος κόντρα στον Ολυμπιακό - Μόλις 10 παίκτες διαθέσιμοι

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: «Κόκκινη» προειδοποίηση και για την Αττική – Αναλυτική πρόγνωση

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τον χάρτη των διακοπών: Πώς επηρεάζονται Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απορρίπτει ως «παράλογες» τις προτάσεις των Αμερικανών για τον τερματισμό του πολέμου

12:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs – Σέντρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Ξυλούρης: Αναβάλλεται για τις 29 Οκτωβρίου 2026 η δίκη του «φραπέ»

12:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι οι Medicanes - Το σπάνιο φαινόμενο που προβληματίζει τους επιστήμονες

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ: «Ψήφο-ψήφο» Διαμαντοπούλου, Τσουκαλάς, Καρχιμάκης

12:21ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: «Βασίλη Γκούμα, το μπάσκετ σ’ ευγνωμονεί!»

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα λάθη ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στον ένα μήνα σύγκρουσης - Ποιος νικάει;

12:17LIFESTYLE

Το «αντίο» του Σάκη Ρουβά στην Μαρινέλλα: «Αυθεντική, παθιασμένη αληθινή μέχρι την τελευταία νότα»

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζωγράφου: Είχαμε να δούμε μητέρα και κόρη σχεδόν 2 μήνες - Μαρτυρία γείτονα στο Newsbomb

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ σε αριθμούς – Γιατί δεν ευνοούν την χερσαία επέμβαση στο Ιράν

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ένοχος για δωροδοκία δικαστή – Η ποινή που του επιβλήθηκε

11:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026/2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: «Κόκκινη» προειδοποίηση και για την Αττική – Αναλυτική πρόγνωση

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζωγράφου: Είχαμε να δούμε μητέρα και κόρη σχεδόν 2 μήνες - Μαρτυρία γείτονα στο Newsbomb

10:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα γυναικών - Ήταν χτισμένη η πόρτα του διαμερίσματος

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

10:51LIFESTYLE

«Κόλαφος» η Έφη Θώδη για την Άντζελα Δημητρίου: «Δεν την άκουγα καλά, αλλιώς θα την περιποιούμουν»

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Νέο κύμα κακοκαιρίας απειλεί την χώρα: «Συναγερμός» μετεωρολόγων για επικίνδυνα φαινόμενα

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 11 περιοχές- «Ζόρικη και επικίνδυνη η κακοκαιρία»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ένοχος για δωροδοκία δικαστή – Η ποινή που του επιβλήθηκε

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

11:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πολύ δύσκολη ημέρα η Τετάρτη» - Η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ σε αριθμούς – Γιατί δεν ευνοούν την χερσαία επέμβαση στο Ιράν

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός εγκατέλειψε το όχημα του στη μέση του δρόμου έξω από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» - Φώτο

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση - Ισραηλινά μαχητικά χτυπούν τη Βηρυτό

12:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs – Σέντρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ